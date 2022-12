Gebietsliga West: Goleador Parade Hinrunde Herbst 2022

Details Montag, 12. Dezember 2022 00:25

Selbst die Nummer zwei der ligaportal.at Tirol Torschützenwertung für den Herbst 2022 in der Gebiestliga West hat mit 1,26 Treffern pro Spielstunde einen grandiosen Wert aufzuzeigen. Thomas Schmid von Paznaun hat sechzehn Treffer in 759 Spielminuten erzielt. Das reicht aber nicht für die Nummer eins. Denn Manuel Weichselbraun von Götzens hat unglaubliche siebenundzwanzig Treffer in dreizehn Spielen erzielt – das sind 1,42 Treffer pro Spielstunde. Auf Platz drei der Gesamtwertung landen Andreas Kofler von Oberhofen Pfaffenhofen und Nico Strobl von Rum.

Einsatz Platz Platz Platz Platz Name Mannschaft Tore Minuten Tore/h Tore Tore/h Ziffer 1 Manuel Weichselbraun Götzens 27 1144 1,42 1 1 1 2 Thomas Schmid Paznaun 16 759 1,26 2 2 2 3 Andreas Kofler Oberhofen Pfaffenh. 14 1057 0,79 4 3 3,5 3 Nico Strobl Rum 15 1158 0,78 3 4 3,5 5 Mathias Schöpf Seefelder Plateau 12 964 0,75 5 6 5,5 6 Tobias Kranebitter Rietz/Stams 8 635 0,76 7 5 6 7 Michael Platzer Rinn/Tulfes II 10 990 0,61 6 7 6,5 8 Patrick Falkner Rietz/Stams 8 786 0,61 7 7 7 9 Robert Dukic Götzens 6 586 0,61 12 7 9,5 10 Marcel Föger Rum 7 969 0,43 9 11 10 11 Raphael Wendl Inzing 7 1125 0,37 9 12 10,5 12 Florian Neumeister Götzens 6 769 0,47 12 10 11 12 Simon Waldeck Oberhofen Pfaffenh. 7 1170 0,36 9 13 11 14 Mathias Walch Pitztal 6 1033 0,35 12 14 13 15 Fabian Prasthofer Götzens 6 1080 0,33 12 15 13,5

So wird gewertet: Alle Spieler, die mindestens sechs Tore im Herbst 2022 erzielt haben, kommen in die Wertung. Für die Anzahl der Tore bzw. die Tore pro Einsatzzeit wird eine Platzziffer vergeben. Der Schnitt dieser Platzziffer wird für die Gesamtwertung herangezogen.