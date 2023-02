Ehemaliger Bundesligaprofi unterschreibt in Seefeld!

Details Dienstag, 31. Januar 2023 21:20

Der FC Seefelder Plateau hat nach der Hinrunde der Gebietsliga West allerbeste Chancen, den Aufstieg zu schaffen – fünf Punkte Vorsprung auf Platz drei und nur drei Punkte fehlen auf Leader Götzens. Gegen Ende des Transferfensters ist dem FC Seefelder Plateau ein echter Transfercoup gelungen!

Meisterformel quasi im Gepäck

Mit Hannes Eder schließt sich ein ehemaliger Bundesligaprofi und aktuelle Rapid-Legende dem FC Seefelder Plateau an. Mit 129 Bundesligaspielen, einem österreichischen Meistertitel, einem Meistertitel in der 2. Bundesliga und einem Meistertitel in der Regionalliga West hat er die Meisterformel quasi im Gepäck!

Statement Seefeld-Trainer Gregor Eisenbeutl: „Mit Hannes bekommen wir jemanden hinzu, der weiß, wie gewinnen funktioniert. Der die nötige Mentalität und Einstellung mitbringt, die der Mannschaft weiter helfen wird. Hannes wird uns im Trainer Team unterstützen und seine Erfahrung auch als Spieler einbringen. Lieber Hannes Eder, vielen Dank, dass du bei uns bist wir wünschen dir eine verletzungsfreie und erfolgreiche Zeit bei uns am Plateau. Wir freuen uns, dich in der Dress des FCSP zu sehen!