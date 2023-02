Coach von Seefelder Plateau: „So lange wie möglich an Götzens dran bleiben!“

Details Samstag, 04. Februar 2023 18:27

Der FC Seefelder Plateau hat sich in der Hinrunde der Gebietsliga West eine gute Ausgangsposition geschaffen, um am Ende der Saison 2022/23 den Aufstieg in die Landesliga zu schaffen. Fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf Rinn/Tulfes und Vils, nur drei Punkte der Rückstand auf Leader Götzens. Für Trainer Gregor Eisenbeutl ist aber der SV Götzens der Titelfavorit, den man aber als Verfolger unter Druck halten will.

Verlauf der Vorbereitung?

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „Wir starteten mit der Vorbereitung am 31.1.2023. Der Schwerpunkt ist, die positive Stimmung vom Herbst mit zu nehmen und sich ordentlich auf die Meisterschaft vorzubereiten. Trainingslager ist für Mitte März in Italien geplant.“

Testspielübersicht FC Seefelder Plateau?

11.2.2023 Volders in Rum 16 Uhr

18.2.2023 FC Veldidena am Besele 15 Uhr

24.2.2023 SV Längenfeld in Telfs 19:30 Uhr

4.3.2023 TSV Farchant E.V. in Farchant 15 Uhr

11.3.2023 SV Landeck in Kematen 15 Uhr

Bilanz der Transferzeit Winter 2023?

Gregor Eisenbeutl: „Abgänge sind keine zu verbuchen. Mit Hannes Eder bekommen wir jemanden hinzu, der weiß, wie gewinnen funktioniert. Und der außerdem die nötige Mentalität und Einstellung mitbringt, die der Mannschaft weiter helfen wird. Hannes wird uns im Trainer-Team unterstützen und seine Erfahrung auch als Spieler einbringen.“

Ziele für das Frühjahr 2023?

Gregor Eisenbeutl: „Das Ziel ist es, so lange wie möglich an Götzens dran zu bleiben und die Großen ein wenig zu ärgern. Der SV Götzens ist für mich aber der klare Titelfavorit.“