Mario Haselwanter, SPG Rietz/Stams: „Im Fokus steht die Weiterentwicklung!“

Details Montag, 13. Februar 2023 01:02

Tabellenplatz sieben für die SPG Rietz/Stams nach der Hinrunde der Gebietsliga West. Damit konnte das erste halbe Jahr nach Gründung der SPG sportlich sehr solide gestaltet werden, in der Rückrunde sollen es mehr als die einundzwanzig Punkte vom Herbst werden. Auf Platz drei fehlen nur vier Punkte, also ist auch eine Rangverbesserung absolut realistisch. Götzens und Seefeld haben sich ja bereits an der Tabellenspitze deutlich abgesetzt, damit sind die beiden Titelfavoriten und auch die heißen Kandidaten für den Aufstieg in die Landesliga gegeben.

Vorbereitung und Testspiele?

Mario Haselwanter, sportlicher Leiter SPG Rietz/Stams: „Die Vorbereitung ist inoffiziell oder besser gesagt individuelle in Dreiergruppen Mitte Jänner 2023 gestartet. Laufeinheiten, eine Einheit Skitour, Skifahren oder dergleichen wöchentlich. Offizieller gemeinsamer Start war am 30.1.2023 mit Hallentraining, Laufeinheiten und am Kunstrasen sowie Trainingslager in Italien von 2. bis 5. März 2023. Das erste Testspiel gegen Telfs II wurde am 11.2.23 bestritten.“

Bilanz der Kaderänderungen?

Abgänge: Wolsegger (Flaurling), Jäger (Mieming), Yilmaz (Oberhofen)

Zugänge: Hörl, Zorzi sowie Wirtenberger nach Verletzung und Schöfthaler

Ziele für das Frühjahr 2023?

Mario Haselwanter: „Im Fokus steht uns weiterzuentwickeln - wir haben ja erst ein halbes Jahr die SPG. Die Spiele mit knappen Niederlagen vom Herbst in Siege umzudrehen, in der Tabelle nach oben kommen. Guten attraktiven Fußball für die Zuschauer bieten! Titelfavorit für mich persönlich ist Götzens!“

Hinweise auf Veranstaltungen des Vereins?

Mario Haselwanter: „Es wird ein großes Pfingstfest mit Fußballturnier 2023 stattfinden!“

