Coach von Reichenau II: „Ziel ist nach wie vor ein einstelliger Tabellenplatz!“

Am letzten Märzwochenende, also in einem Monat, startet auch die Gebietsliga West in die Rückrunde. Götzens und Seefeld haben sich an der Tabellenspitze schon recht deutlich abgesetzt und gehen als große Favoriten für Titel und dem zweiten Aufstiegsplatz in die Meisterschaftsfortsetzung. SVG Reichenau II konnte im Herbst 2022 zehn Punkte erobern, damit ist man vom erklärten Ziel – einem einstelligen Tabellenplatz – doch neun Punkte entfernt. Los geht es 2023 für Reichenau II am 25.3. um 17 Uhr auswärts gegen Fritzens – die aktuelle Nummer zehn der Liga.

Vorbereitung und Trainingsspiele?

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Unsere Vorbereitung startete am 9.1.2023 und wir fokussierten uns vorwiegend auf die Fitness, Ausdauer und körperliche Situation! Testspiel haben wir aktuell gegen unsere KM1, Innsbruck West II und Hall II absolviert. Weitere Spiele sind geplant gegen SPG-Sölden (1.3.2023), SV Längenfeld (4.3.), FC Patscherkofel (7.3.), FC Veldidena (11.3.), IAC 1b (15.3.) und dem FC Lechauschau (18.3.)!“

Bilanz der Kaderänderungen?

Gernot Buratti: „Zugänge sind Stefan Hilber aus Südtirol – er steigt nach zweijähriger Fußballpause neu bei uns ein. Muhamad Jomo kommt vom FC Kufstein 1b, Tiago Cordeiro aus Portugal, Philipp Hanl retour aus der Leihe zum FC Tarrenz, Matteo Fischer vom FC Patscherkofel sowie die beiden U18 Spieler David Mitterer (2006) und Florian Konrad (2003). welche hochgezogen wurden.

Abgänge sind Erdim Demircioglu – er ging zum SC Kundl, Nikola Rakic wechselte zum FC Wacker Innsbruck 1b, Tobias Heitzinger zum FC Söll, Marcel Zais zum SV Thaur. Akbaydogan Alperen, Erdogan Abdullah & Bicer Alican beenden aus privaten Gründen ihre Fußballkarriere. Leider wird uns auch Ömer Bozkurt die gesamte Rückrunde wegen einer langwierigen Verletzung am Knie fehlen!“

Ziele für das Frühjahr 2023?

Gernot Buratti: „Unser Ziel liegt sicherlich vermehrt darauf, unsere jungen Spieler weiterzuentwickeln, zu forcieren und ihnen die Möglichkeit zu bieten, sich für den Kader unserer Regionalliga-Mannschaft zu präsentieren. Natürlich wollen wir uns aber auch in der Liga beweisen und so ist das Ziel nach wie vor auf einen einstelligen Tabellenplatz gerichtet!“

Titelfavoriten?

Gernot Buratti: „Naja, die besten Karten hat vermutlich schon Götzens in der Hand, den Titel einzufahren, wobei die Plateaukicker aus Seefeld in aussichtsreicher Lauerposition sind! Somit sehe ich beide Teams als Aufsteiger!“

