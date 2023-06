Vils und Mieminger Plateau verabschieden sich von prägenden Fußballpersönlichkeiten!

Details Montag, 26. Juni 2023 00:22

Die SPG Mieminger Plateau ist als Meister 2022/23 in die Gebietsliga West aufgestiegen und verabschiedet ihren Erfolgscoach und zwei zentrale Spieler. Auch der FC Schretter Vils verabschiedet sich von einem prägenden Spieler der letzten Jahre. Die Mannschaften von Vils und Mieminger Plateu werden sich in der kommenden Saison 2023/24 in der Gebietsliga West messen!

Ein ganz großer Kicker beendet in Vils seine Karriere!

Nach dem ersten Probetraining im Jahr 2014 war uns noch gar nicht bewusst, was für einen dicken Fisch wir hier an der Angel hatten. Denn Armin Kinigadner ist wohl technisch der beste Fußballer, der je im Trikot des FC Schretter Vils zu sehen war. Armin wurde im Nachwuchs des TSV 1860 München ausgebildet. Danach führte ihn sein Weg nach Amerika in den Collegefußball des Wofford Athletics. Nach einem Abstecher in der Tiroler Liga beim SV Innsbruck erlebte Armin jedoch mit seinem Wechsel im Jahr 2015 zum FC Schretter Vils seinen fußballerischen Höhepunkt. In 103 Spielen erzielte Kini dreißig Tore für unsere Kampfmannschaft. Seine Übersicht am Platz und sein Spielverständnis waren sowohl für die Mitspieler als auch für die Zuseher bewundernswert. Durch seine technische Überlegenheit konnte er von seinen Gegenspielern meist nur mit einem Foul gestoppt werden. Dass in der Zeit beim FCV tiefe Freundschaften entstanden sind, konnte man bei eurer wunderschönen Hochzeitsfeier in Prag sehen, welche mit vielen deiner ehemaligen Spielerkollegen gefeiert wurde. Armin, wir sind froh, dich hier in Vils gehabt zu haben und hoffen dich auch weiterhin als Fan oder in einer anderen Funktion hier wieder zu sehen!“ (Quelle: FC Schretter Vils facebook)

Erfolgscoach und zwei zentrale Spieler von Mieminger Plateau beenden ihre Karrieren!

„Leider müssen wir uns schweren Herzens von drei Personen verabschieden, die die SPG Mieminger Plateau mit geprägt haben.

Unser Coach Jürgen Soraperra, Jozef Koptar und Nemanja Markovic beenden ihre Karrieren nach dem zweiten Meistertitel in Folge. Wir bedanken uns aus tiefstem Herzen für euren Einsatz und eure Freundschaft und wünschen euch alles nur erdenklich Gute. Ihr werdet immer ein Teil unserer Family sein und wir freuen uns auf ein Wiedersehen!“ (Quelle: SPG Mieminger Plateau facebook)

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei