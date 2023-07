Vils legt Vorbereitungsplan bis zum Saisonstart fest

Details Montag, 17. Juli 2023 00:17

Bevor es noch in der Regionalliga West und Regionalliga Tirol losgeht, startet das Tiroler Unterhaus bereits in die Vorrunde des Kerschdorfer Tirol Cup 2023/24. Am 27. Juli 2023 um 20 Uhr gibt es das erste Spiel zwischen Going und Kirchberg. Der FC Schretter Vils startet einen Tag später. Am 28. Juli 2023 um 19 Uhr ist man in der Vorrunde des Tirol Cup bei der SPG Lechtal zu Gast. Die Auftaktpartie in der Meisterschaft der Gebietsliga West ist am zweiten Augustwochenende. Zu Hause wird das Team der SU Inzing empfangen.

Vils Fahrplan Vorbereitung

"Am vergangenen Mittwoch fand der Saisonstart mit einem Paddelturnier und gemütlichen Griller beim SV Reutte - Zweigverein Tennis - statt. Vielen Dank für die Organisation war echt spitze. Auch der ein oder andere Spieler in Ruhestand wurde beim Turnier gesichtet, was uns natürlich sehr freute. Übrigens Paddeln sollte jeder mal probiert haben. Infos gibt es unter SV Reutte Paddle in the AlpsDie Kader der beiden Kampfmannschaften konnten über den Sommer größtenteils gehalten werden. Holl Dominik wird sich bis September einer anderen Sportart widmen und wird uns daher leider erst danach wieder zur Verfügung stehen. Erfreulich ist jedoch, dass Simon Schädle nach langer Verletzungspause nochmals die Schuhe für den FC Vils schnüren wird.

Fahrplan:

am 12.7.2023 gab es ein Vorbereitungsspiel gegen Obersdorf in Obersdorf

21.07.2023 – Vorbereitungsspiel gegen Reutte in Reutte

28.07.2023 – Cupspiel gegen Lechtal in Stanzach

Meisterschaftsstart ist der 11./12./13.August 2023!“

(Quelle: FC Schretter Vils facebook)

