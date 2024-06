Tolle Saison 2023/24 für Vils – ein Rückblick!

Details Dienstag, 25. Juni 2024 00:53

Der FC Schretter Vils kann sich nicht nur über den Vizemeistertitel in der Gebietsliga West und den Aufstieg freuen. Die Saison 2023/24 verlief grundsätzlich sehr erfreulich, wie der Vorstand in seinem Rückblick betont. Der Meistertitel in der Gebietsliga West wurde nur um zwei Punkte verfehlt, die KM2 hat sich im vergangenen Fußballjahr toll entwickelt.

Der Vorstand des FC Vils blickt auf auf die Saison 2023/24 zurück!

Mit 15.6.2024 hat die KM1 ihr letztes Meisterschaftsspiel der Saison 23/24 absolviert und es geht in die wohl verdiente Sommerpause. Es war eine durchaus erfolgreiche Saison für den FC Vils. Die KM1 hat mit ihren Trainern und Helfern den Aufstieg in die Landesliga West geschafft. Der FC Vils ist stolz auf euch und gratuliert allen recht herzlich dazu. Wir hoffen ihr kommt voller Energie nach der Pause zurück, um die Herausforderung LLW anzunehmen! Genießt bis dahin euren Erfolg und erholt euch!

Die KM2 hatte bereits letzte Woche ihren letzten Auftritt, hat sich im Laufe der Saison mit ihrem Trainer toll entwickelt und einige Erfolge eingefahren. Es ist schön zu sehen, dass ihr mit der KM1 eine super Kameradschaft pflegt und zum Erfolg des Vereines beitragt, macht weiter so!

Die Nachwuchsarbeit ist ein wesentlicher Teil des Vereines, damit auch die Zukunft gesichert ist. Auf diesem Wege möchten wir allen Trainern und ihren Schützlingen danken und ihnen zu ihrer Arbeit, die sie die ganze Saison leisten, gratulieren. Auch euch wünschen wir eine erholsame Zeit und hoffen, dass ihr eure so erfolgreiche Arbeit in der Saison 24/25 weiter fortsetzt.

Bei euch, den Fans, die uns an den Spieltagen und auch sonst so tatkräftig unterstützen, möchten wir uns ebenfalls bedanken und eine schöne Zeit wünschen. Gute Unterhaltung bei der EURO 2024! Es freut uns, wenn wir euch in der Saison 24/25 wieder am Sportplatz in Vils begrüßen dürfen! (Quelle: FC Schretter Vils fb)

