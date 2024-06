Trainer Josef Sporer mit einer Analyse der Saison 2023/24 des FC Oberhofen Pfaffenhofen

Details Samstag, 29. Juni 2024 00:27

Am vierten Spieltag der Gebietsliga West 2023/24 hat Josef Sporer das Team des FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen übernommen. Der Herbst 2023 war sehr erfolgreich. Nach einem Punkt nach vier Spielen am Ende noch Tabellenplatz fünf und nur fünf Punkte hinter der Aufstiegszone. Die Rückrunde verläuft allerdings enttäuschend. Ein sehr kleiner Kader und Verletzungen - nur Platz dreizehn mit zwölf Zählern. In Summe reicht es aber dann im sehr engen Mittelfeld der Liga doch noch für Tabellenplatz sechs, allerdings mit nur drei Zählern mehr als die Nummer zwölf Rinn Tulfes. Trainer Josef Sporer hat die Bilanz gezogen und man kann auch 2024/25 eine sehr spannende Meisterschaft erwarten.

Viele coole Typen in der Mannschaft!

Josef Sporer, Trainer FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen: „Als ich die Mannschaft am vierten Spieltag mit einem Punkt am Konto übernommen habe, habe ich sofort versucht, meinen Stil in der Mannschaft zu vermitteln, um sie von den ersten drei Spielen abzulenken. Ich muss sagen, dass die Jungs sofort versucht haben, dies umzusetzen und man hat schon beim 1. Spiel in Paznaun gemerkt, dass es teilweise fruchtet. Woche für Woche haben wir im Training Vollgas gegeben, um die notwendigen Punkte zu sammeln, damit wir unser Ziel "unter den Top 5 im Winter" erreichen! Mir gefiel die Einstellung der Jungs im Herbst unglaublich gut und man merkte schon, dass hier der Funke überspringt. Gemeinsam mit unseren Fans konnten wir nach und nach Punkte sammeln. Leider haben wir im Herbst auch den ein oder anderen Dreier hergeschenkt, ansonsten hätte die Tabelle noch besser ausgesehen. Es waren aber auch Spiele dabei, wo wir mit viel Glück zum Schluss noch einen Punkt geholt haben (Vils). Alles in allem war der Herbst sehr erfolgreich und wir setzten uns das Ziel weiterhin vorne anzugreifen und eventuell noch ein Wort um den Aufstieg mit zu reden. Doch dann kam alles etwas anders.

Mit Anfang Jänner starteten wir in die Wintervorbereitung am Kunstrasen in Telfs. Berufs und verletzungsbedingt fehlten uns aber gleich zu Beginn vier Spieler (Umut Akmese, Hami Yilmaz, Selim Yilmaz, Daniel Kleissl) Das war leider ein herber Rückschlag für uns, da uns wichtige gestandene Spieler fehlten. So mussten wir am Transfermarkt reagieren und konnten von Telfs 2 Spieler über den Inn lotsen. Raphael Zoller und Leon Mösl haben sich uns angeschlossen.

Sportlich lief die Wintervorbereitung wirklich top! Das zusätzliche Trainingslager in Kroatien mit der kompletten KM (bis auf 2 Spieler) und einem Mix aus U15-U16 Spielern war eine tolle Sache! Danke an den Verein und allen Helfern, die so etwas möglich gemacht haben! Allerdings schlug dann der Verletzungsteufel zu. Mit Mario Frischmann, Gabriel Eiter und Michael Ladurner sind noch 3 Langzeitverletzte dazu gekommen. Somit fehlten uns dann 7 arrivierte Spieler für die Meisterschaft. Nun mussten die jungen Spieler in den Vordergrund rücken und "ihren Mann stehen". Mit Niklas, Aaron, Jordi und Mahir (alle aus der eigenen Jugend) sind 4 Spieler absolut in den Vordergrund getreten und haben zusammen mit den noch älteren Spielern ihre Aufgabe wirklich sehr gut gemacht!

Die Meisterschaft im Frühjahr verlief leider nicht wie geplant. Aus den angesprochenen Gründen war der Kader im Frühjahr bereits sehr dünn und als auch noch unser Bomber Kofi mit einem Knorpelschaden ausfiel, waren wir bedient. Aus der Not gedrungen, musste unsere Maschine Simon Waldeck vom Flügel in den Sturm vorrücken und hat dort sein Bestes fürs Team gegeben! Aus diversen Gründen konnten wir im Frühjahr leider nicht an unsere Leistung vom Herbst anknüpfen. Allerdings bin ich als Trainer sehr stolz auf meine Jungs, dass sie das so durchgezogen haben. Die Führungsspieler wie Eigi, Bora, Ugur, Kaan und Simon haben die jungen Spieler mit auf die Reise genommen. Als Trainer erfüllt es mich mit Stolz, dass wir solche coolen "Typen" in der Mannschaft haben. Diese Jungs haben für die neue Saison verlängert, da es ihnen mit den Jungen extrem Spaß macht und sie ein Teil davon sein möchten, um die neue „Generation“ heranzuführen!

Alles in allem war es eine turbulente Saison mit Höhen und Tiefen. Wenn wir verletzungsfrei geblieben wären, wäre sicher mehr drinnen gewesen. Nun haben aber die Jungen ihre Chance erhalten und das Vertrauen zurückgezahlt. Natürlich muss auch allen klar sein, das junge Spieler mit fünfzehn oder sechzehn Jahren nicht immer konstant auf dem Gebietsliganiveau spielen können!

Ein Riesendankeschön an geht auch an alle Fans und Zuschauer: innen. Ihr habt die Mannschaft immer gepusht, unterstützt und ihnen ein gutes Gefühl gegeben! Wir als Mannschaft sind so dankbar, dass wir so tolle Fans haben. Das hat man beim letzten Spiel im Derby gegen die SPG Rietz/Stams gesehen! Bei absolutem bescheidenem Wetter war die Hütte voll und die Stimmung geil! Wir werden ab 1.7. wieder Vollgas geben. Auch mit neuen Spielern, um für euch wieder Siege feiern zu können!

Ein Danke geht an alle freiwilligen Helfer: innen im Verein. Danke, dass ihr für den Verein da seid und eure kostbare Freizeit dafür bereitstellt, um den Mannschaften und Trainer:innen die bestmöglichen Bedingungen zu geben! Ihr seid a Wahnsinn!“

(Quelle: FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen fb)

