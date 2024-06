Der FC Tarrenz ist wieder da!

Details Montag, 01. Juli 2024 00:30

Vierzehn Punkte in der Hinrunde, siebzehn Punkte in der Rückrunde der Gebietsliga West für den FC Autohaus Krißmer Tarrenz. Ein starker siebenter Platz in der Heimtabelle unterstreicht, dass der FC Tarrenz wieder da ist wie Obmann und KM-Coach Benjamin Köll in seiner Saisonbilanz 2023/24 feststellt.

Obmann und KM-Coach Benjamin Köll mit der Saisonbilanz des FC Tarrenz

Der FC Autohaus Krißmer Tarrenz kann auf eine intensive, aber insgesamt positive Saison zurückblicken. Obmann und KM-Coach Benjamin Köll fasst für uns die wichtigsten Momente und Fakten in einem kleinen Rückblick zusammen.

Der FCT ist wieder da! Dieser Satz kann die heurige Saison - glaube ich - am besten beschreiben. Nach einer langen sportlichen Durststrecke konnte in der Saison 2023/24 wieder sportlich gesehen an erfolgreiche vergangene Jahre angeknüpft werden. Am Lenzenanger wurden wieder einige Highlightspiele gefeiert. An dieser Stelle gilt ein großes Dankeschön an unseren treuen Fans, die bei jedem Heim- und Auswärtsspiel zahlreich vertreten waren und uns immer lautstark anfeuerten.

Hier ein paar Zahlen zur vergangenen Saison: Wir konnten die Tabelle der Gebietsliga West am 11. Rang mit 31 Punkte abschließen. Der sechstplatzierte Konkurrent hat aber lediglich 3 Punkte mehr am Konto – hier sieht man, wie eng die Mannschaften zusammenliegen. Stellt man den Vergleich mit der vorhergehenden Saison an, konnten wir 25 Punkte mehr erobern, kassierten 67 Tore weniger und schossen im Gegenzug sechzehn Tore mehr.

Am meisten freut mich die Entwicklung eines jeden einzelnen Spielers. Der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft ist überragend. Besonders erfreulich ist die Bilanz der Heimtabelle (7. Platz, 23 Punkte) – ein Beweis, dass der Lenzenanger wieder zu einer richtigen Festung erwachsen ist.

Nach einer kleinen Sommerpause starten dann Anfang Juli in die neue Saison! Über Testspiel-Termine werden wir euch zeitnah informieren. Am 20. Juli wird auch dieses Jahr der Gurgltal Cup am Lenzenanger ausgetragen werden.

Abschließend darf ich mich noch bei meinem Co-Trainer Daniel Huber bedanken, der eine hervorragende Arbeit leistet. Wir beide bleiben dem FC Autohaus Krißmer Tarrenz noch ein Jahr als Trainerteam erhalten! Wir freuen uns schon darauf, dass es bald wieder heißt: „Heint spielt der FC Tarrenz auf!“ (Quelle: FC Tarrenz fb)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.