Toller Fight zwischen Reichenau II und Pitztal mit sieben Treffern

Details Dienstag, 27. Juli 2021 16:15

Auftakt in der Gebietsliga West – die Saison 21/22 bringt mit dem SV Umhausen den ersten Tabellenführer - ein klares 6:1 in Rietz. Axams/Grinzens besiegt Aufsteiger Inzing mit 4:0. Extrem spannend und mitreißend die Partie zwischen der SVG Reichenau II und der SPG Pitztal – Reichenau setzt sich knapp mit 4:3 durch!

Fünf Treffer in Hälfte eins

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Die Vorzeichen für die erste Runde gegen die SPG Pitztal standen Mitte der Woche nicht sehr gut, denn beide Innenverteidiger mussten krankheitsbedingt absagen, zudem fehlten noch weitere zwölf Spieler, welche noch auf Urlaub sind oder noch mit leichten Muskelverletzungen zu kämpfen haben. Dennoch konnten wir eine spielerisch und kämpferisch starke Elf ins Spiel schicken und auf der Bank nahmen zwei aus unserer U18 Platz!

Gleich zu Beginn versuchten wir auf unserer Heimstätte die Kontrolle über das Spiel zu erlangen, was sich auch in Minute zwei bemerkbar machte. Ein Freisstoss der Marke "Tor des Monats" von Matteo Buratti, aus knapp dreißig Meter in den Winkel, bescherte uns die frühe Führung! Der Ausgleich der Gäste dann nur vier Minuten später, dem ein Fehler im Spielaufbau voraus ging, und die Gäste nutzen dann den daraus entstandenen Eckball durch Simon Stoll zum 1:1. Eine Minute später wieder die Führung zum 2:1. Mit einem raffiniert geschossenen Freistoss von Önder Nazli. Danach hätten wir schon alles klar machen müssen, ließen aber zwei bis drei sehr gute Chancen ungenutzt, bis in Minute 38. abermals Matteo Buratti per Elfmeter zum 3:1 traf. Kurz vor der Pause waren wir gedanklich schon in der Kabine, drei Fehler in Folge ermöglichten den Pitztaler den Anschlusstreffer durch Matias Walch.

Die Gelb/Rote Karte für die Gäste sollte uns aber in Hälfte zwei in die Karten spielen.“

Pitztal gleicht aus!

Gernot Buratti: „Nach dem Pausentee agierten wir sehr souverän, bis Minute 52, als nach einer Flanke der Gäste die Zuteilung hinten nicht stimmte und diese zum 3:3, abermals Mathias Walch, einköpften. Aber die Moral meiner Jungs war top und wir konnten abermals mit einem Traumtor in Minute 58. die Führung erlangen. Nach perfekten Zuspiel über die halbrechte Seite, köpfte unser Nummer 21, Matteo Buratti aus sechszehn Meter zum 4:3 ein, sein dritter Treffer. Die Gäste drängten dann noch wehement auf den Ausgleich, konnten aber nichts zählbares mehr vorfinden und leider blieben auch wir mit unseren Chancen zu harmlos im Abschluss. So blieb es bei einem verdienten 4:3 Heimsieg! Pauschallob an meine Jungs für die tolle Teamleistung, auf das können wir weiter aufbauen, und stärkt unsere Moral und unser Selbstvertrauen für die kommende Woche!

Beste Spieler SVG Reichenau II: Matteo Buratti (ST), Önder Nazli (MF), Josh Ndukwu (ST), Alpi Akbaydogan (V)