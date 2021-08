Lupfer über vierzig Meter bringt Haiming Dreier in Götzens

Details Samstag, 31. Juli 2021 23:13

Vier Mannschaften haben in der Gebietsliga West nach zwei Runden das Punktemaximum am Konto. Ganz oben steht Stams nach einem 5:1 gegen Aufsteiger Paznaun, auf Tabellenplatz zwei Umhausen – 2:1 gegen Pitztal. Ebenso noch ohne Punkteverlust Reichenau II (4:0 gegen Tarrenz). Im Spitzenspiel der Runde konnte sich der SV Haiming mit 2:0 beim SV Götzens durchsetzen und hat damit ebenfalls sechs Punkte am Konto.

Intensive Partie – viele Chancen auf beiden Seiten

Zwei Sieger der ersten Runde treffen in Runde zwei der Gebietsliga West aufeinander. Sowohl Götzens als auch Haiming erwartet man ja ganz oben in der Tabelle, das Aufeinandertreffen in Runde zwei also schon so etwas wie eine richtungsweisende Partie. Bereits in der sechsten Minute ein Angriff der Gäste über rechts, Fabio Herz fasst sich ein Herz und zieht ab – 1:0 für die Gäste. Eine kalte Dusche für Spieler und Fans der Heimelf. Die Gäste kämpferisch, die Heimelf steht aber um nichts nach. Götzens ist eigentlich immer gefährlich, der Goalie der Gäste oft gefordert. Haiming stark, hat gute Möglichkeiten, ein zweiter Treffer gelingt aber nicht. 1:0 durch den frühen Treffer für Haiming zur Pause.

Nach Wiederanpfiff ein ähnliches Bild. Das Spiel sehr abwechslungsreich, beide Mannschaften aber auch defensiv konzentriert, die Offensiven haben im Abschluss nicht ihren besten Tag. So dauert es bis zur 86. Minute um die Partie faktisch einer Entscheidung zuzuführen. Ein langer Ball und ein perfekter Lupfer über 40 m über den Goalie der Heimelf ist das 2:0 für Haiming durch Manuel Floriani.

Beste Spieler SV Haiming: Fabio Herz (MF), Martin Vuljaj (MF), Tobias Brandtner (Tor)

Marcel Schreter, Trainer SV Haiming: „Bin sehr stolz auf meine Mannschaft – ein sehr starkes Spiel, kampfbetonter Auftritt. Götzens ein starker Gegner, wird in unserer Liga oben ganz sicher eine wichtige Rolle spielen. Die Heimelf war immer gefährlich, unser Goalie hat uns in einigen Szenen vor einem Gegentor bewahrt!“