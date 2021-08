Reichenau II zeigt auch gegen Tarrenz auf!

Details Dienstag, 03. August 2021 00:53

Vier Mannschaften dürfen sich nach Runde zwei der Gebietsliga West noch über die weiße Weste freuen. Stams, Umhausen, Haiming und doch etwas überraschend auch die SVG Reichenau II, die auch gegen den FC Tarrenz überzeugen konnte. Ein klares 4:0 nach einer sehr guten Leistung!

Kadergrübeln

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Auch in der 2. Runde der Gebietsliga West, zum Heimspiel gegen den FC Tarrenz, grübelten wir Trainer am Freitag Abend nach dem Training bezüglich dem Kader nach. Weiterhin standen uns etliche Spieler nicht zu Verfügung, so mussten auch diesmal wieder zwei U18 Spieler (Jahrgang 2004) das Team ergänzen. Mit Lukas Zangerl stand sogar einer der beiden in der Startformation in der Innenverteidigung. Vor Spielbeginn wurde klargestellt, dass die Leistung gegen die SPG Pitztal von der Woche zuvor getoppt werden müsse, um ein positives Ergebnis einzufahren.

Ab Minute eins agierten wir dann aber sehr konzentriert und aufmerksam, und setzen unsere Gäste sofort unter Druck, was sie dann auch in Minute elf in einen Torerfolg umwandeln lies. Ein gut vorgetragener Angriff wurde schlussendlich mit dem Kopf von Jackson da Silva auf Josh Ndukwu weiter verlängert, der trocken zum 1:0 abdrückte. Leider haben wir dann für zu wenig Nachdruck gesorgt und konnten erst in Minute 40. zum 2:0 jubeln! Aber vergeblich, Schiedsrichter David Astl sah zuvor ein Foulspiel, und es ging mit Freistoß für die Gäste weiter. Tarrenz bis dahin nicht sehr auffällig!"

Starker Auftritt nach der Pause!

Gernot Buratti: „Die von mir etwas kritisch gewählten Worte in der Halbzeitpause, dürften bei allen Akteuren angekommen sein, denn wir starteten gleich mit einer Dreifachchance. Jackson da Silva scheiterte zweimal an dem starken Tarrenzer Keeper und Mike Tschapeller mit dem Distanzschuss - leider auch drüber! Nächste dicke Chance dann in Minute 54. Sehr schöner Diagonalball auf unseren aktuellen Topscorer Matteo Buratti, aber auch dieser scheitert per Kopf am Keeper. Aber eine Minute später dann das erlösende und verdiente 2:0 durch einen sehr spielfreudigen Jackson da Silva. Flanke von Leo Gashi genau auf den Kopf von Jackson und 2:0. Danach wieder einige gute Möglichkeiten, welche aber leider ungenutzt blieben, dabei die größte wieder von unser Nummer 21, der nach einer Flanke von rechts den Ball direkt abnahm und wieder am Keeper scheiterte.

In Minute 69. dann aber der Geniestreich! Ecke von links kurz abgespielt, Matteo Buratti richtet sich die Kugel auf rechts und hämmert den Ball von der Strafraumecke ins rechte ober Dreieck - 3:0 - somit war der Deckel drauf. In der 82. Spielminute zeigte dann der zuvor eingewechselte zweite 2004er, Tim Wöber, groß auf, indem er ein geniales Zuspiel von Stefan Mitteregger zum 4.0 Endstand verwertete.

Mein Lob geht an die gesamte Mannschaft, welche heute wieder gezeigt hat, welches Potenzial in ihr steckt. Wir müssen aber weiterhin hart, fleißig und konzentriert arbeiten, um weitere Erfolge einzufahren. Aktuell schwimmen wir auf einer schönen Euphoriewelle, und wollen dieses positive Gefühl am Wochenende nach Galtür zum Auswärtsmatch beim FC Paznaun mitnehmen und für weitere Überraschungen sorgen!"

Beste Spieler SVG Reichenau II: Lukas Zangerl (IV), Fabio Wurzer (IV), Mike Tschapeller (MF), Matteo Buratti (MF/ST)

Bester Spieler FC Tarrenz: Andreas Ruetz (Tor)

