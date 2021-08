SK Rietz feiert gegen Seefelder Plateau den ersten Dreier der Saison

Details Dienstag, 03. August 2021 01:05

Niederlagen gab es für den SK Rietz und den FC Seefelder Plateau in der ersten Runde der Gebietsliga West – in Runde zwei war es deswegen für beide Mannschaften umso wichtiger im direkten Duell zu punkten. Der SK Rietz beherrscht das Spiel aber sehr klar und gewinnt mit 4:1.

3:0 für Rietz bereits zur Pause

Karl Max Draxl, Trainer SK Rietz: „Das Spiel gegen Seefeld konnten wir von Beginn an dominieren. Wir waren läuferisch, spielerisch und kämpferisch in der Anfangsphase stärker als die SPG Seefelder Plateau. Nach dreizehn Minuten wurde unser Spieler Andreas Tinkl im Strafraum zu Fall gebracht - den Elfmeter verwandelte Daniel Neuner trocken zum verdienten 1:0. Kurz Zeit später konnte Andreas Tinkl einen Fehler des Seefelder Tormanns ausnutzen und im Fünfer das 2:0 erzielen. Über weite Strecken der ersten Halbzeit fanden wir immer wieder Möglichkeiten vor das 3:0 zu erzielen, die jedoch ungenutzt blieben. Kurz vor der Pause setzte dich Jonas Wirtenberger über rechts durch - die Hereingabe wurde vom erst sechzehnjährigen Benjamin Parth zur verdienten 3:0 Pausenführung verwertet.

In der zweiten Halbzeit fand Seefeld deutlich besser ins Spiel. Wir waren in dieser Phase zu passiv, so dass es den Seefeldern gelang die Oberhand zu gewinnen. In der 60. Minute verkürzte Seefeld nach einem Eckball, den wir schlecht verteidigten, durch Alexander Panhofer auf 3:1. In Folge war es ein zerfahrenes Spiel auf beiden Seiten. Seefeld hatte zwar mehr den Ball, ohne jedoch noch einmal gefährlich vor unser Tor zu kommen. Kurz vor Schluss konnten wir über einen Konter durch Andreas Tinkl das 4:1 erzielen!“

Beste Spieler SK Rietz: Andreas Tinkl (MF), Jonas Wittenberger (MF)

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!