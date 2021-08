Bittere Heimniederlage des SK Rietz gegen Götzens in letzter Sekunde!

Details Dienstag, 10. August 2021 13:08

Für den SK Rietz schien in der dritten Runde der Gebietsliga West ein Punkt schon fix zu sein, da schlug der SV Götzens in der letzten Aktion der Partie doch noch zu und holte sich mit einem 1:0 den Dreier. Ritz hat drei Punkte am Konto, drei Mannschaften konnten noch keinen Punkt erobern – Seefeld, Tarrenz und Inzing.

Robert Dukic mit dem entscheidenden Treffer für Götzens!

Karl Max Draxl, Trainer SK Rietz: „Götzens hatte über das ganze Spiel mehr Ballbesitz. Wir verteidigten über neunzig Minuten gut und ließen kaum Chancen zu. Es war über die gesamte Spielzeit eine starkes Spiel von unserer Seite, in der wir es den Götzenern schwer gemacht haben. Die einzelnen Möglichkeiten, die wir vorfanden, wurden leider nicht genützt oder der letzte Pass misslang uns. Als der Punkt mehr oder weniger bereits fixiert war, gelang Götzens mit der letzten Aktion des Spieles durch Robert Dukic der Siegtreffer. Eine bittere Niederlage, da wir uns aufgrund der gezeigten Leistung das Unentschieden verdient hätten. Ein Pauschallob an die ganze Mannschaft, die einen Meisterschaftskandidaten über neunzig Minuten voll forderte!“

Beste Spieler SK Rietz: Nico Sereinig (RV), Gerald Egger (IV)

Haiming und Umhausen noch mit weißer Weste

An der Tabellenspitze nach drei Runden steht der SV Haiming – auch die dritte Partie gegen Inzing konnte gewonnen werden – sehr klar mit 7:1. Ebenso ohne Punkteverlust Umhausen, Tordifferenz nur um zwei Tore weniger gut als jene von Haiming - nach einem 2:0 auswärts gegen Seefelder Plateau. Axams/Grinzens gewinnt gegen Stams 3:0 und liegt einen Punkt hinter den beiden Spitzenreitern auf Platz drei.

