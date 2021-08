Rietz setzt sich mit Kantersieg gegen Arlberg vom Tabellenende ab

Details Dienstag, 24. August 2021 02:52

Auch nach Runde fünf der Gebietsliga West ist der SV Umhausen noch mit weißer Weste unterwegs – 6:0 gegen Inzing. Auch die Nummer zwei der Liga, die SPG Axams/Grinzens, siegt deutlich – 5:1 gegen Tarrenz. Etwas an Boden verliert Haiming – 2:2 zuhause gegen Stams, aber Haiming hat am 24.8.21 noch die Nachtragspartie auswärts gegen Arlberg nachzutragen und könnte bei einem Sieg punktemäßig zur SPG Axams/Grinzens aufschließen. Ankick in St. Anton ist um 20 Uhr. Deutlich fiel auch der Erfolg des SK Rietz gegen Arlberg aus – ein 6:0 – Arlberg allerdings ab Minute 38 mit einem Mann weniger.

Drei Treffer von Andreas Tinkl für Rietz

Karl Max Draxl, Trainer SK Rietz: „Wir kamen gut ins Spiel und konnten Arlberg von Beginn an unter Druck setzen. So gelang uns bereits in der 2. Minute der Führungstreffer durch Robin Schöffthaler. In weiterer Folge konnten wir das Spiel dominieren und bereits in der ersten Häfte durch Benjamin Parth und Andreas Tinkl auf 3:0 stellen. Arlberg hatte kurz vor der Halbzeit einen Ausschluss, das half uns natürlich. Die zweiter Halbzeit verlief grundsätzlich wie die erste. Wir waren dominant und konnten das Spiel kontrollieren. Durch ein weiteres Tor von Benjamin Parth und zwei durch Andreas Tinkl endete das Spiel 6:0 für meine Mannschaft. Schlussendlich ein verdienter Sieg meiner Mannschaft. Das schnelle Tor und die rote Karte für Arlberg waren aber sicherlich die Initialzündungen für diesen klaren Erfolg!“

Beste Spieler SK Rietz: Benjamin Parth (Sturm), Andreas Tinkl (MF)

