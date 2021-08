Umhausen behält auch nach sechs Runden die weiße Weste an

Details Dienstag, 31. August 2021 16:53

Der SV Umhausen feiert in der sechsten Runde der Gebietsliga West den sechsten Erfolg – ein klares 5:0 auswärts gegen die SPG Arlberg. Aber der SV Haiming hält mit – 2:1 auswärts gegen Reichenau II, noch immer ungeschlagen und zwei Punkte hinter Umhausen. Axams/Grinzens verliert in Paznaun 2:4 und fällt auf Platz drei der Tabelle zurück. Oberhofen macht mit einem 4:0 in Tarrenz Boden gut und hat nun wie die SPG dreizehn Zähler am Konto. Am Tabellenende laufen Seefeld und Tarrenz Gefahr den Anschluss an das Feld zu verlieren. Noch keine Zähler – vier fehlen auf Arlberg auf Platz zwölf.

Klare Sache für Umhausen

Sieghard Gritsch, Trainer SV Umhausen: „In der ersten Halbzeit waren wir spielerisch wirklich sehr gut unterwegs. Defensiv haben wir nichts zugelassen und offensiv stand es nach dreiundzwanzig Minuten 3:0 für Umhausen. Thomas Gufler in der 4. und 21. Minute und Andreas Ganglberger in der 23. Minute haben die Treffer erzielt. Dazu kam noch ein Eigentor der Heimelf. Mit 4:0 für Umhausen ging es in die Pause. In Hälfte zwei war das Spiel dann ausgeglichener. Nach dem 5:0 von Simon Leiter haben wir dann etwas zurück geschalten und unsere jungen Spieler eingesetzt. Die haben sich ebenfalls sehr gut gehalten. Eine gute Mannschaftsleistung und in Summe ein klarer und verdienter Erfolg!“

Beste Spieler SV Umhausen: Thomas Gufler (ST), Simon Falkner (V), Dominik Roscic (V)

