Dreier für Oberhofen gegen Paznaun und für Haiming gegen Tarrenz

Auftakt zur siebenten Runde der Gebietsliga West – Leader Umhausen lässt gegen Stams nichts anbrennen und gewinnt mit 4:1. Auch der SV Haiming feiert einen Dreier – 2:1 gegen Tarrenz, aber der Trainer ist nicht zufrieden, speziell mit Hälfte zwei. Der FC Fritz Oberhofen feiert einen knappen 1:0 Erfolg gegen den FC Raiba Paznaun und setzt sich für zumindest 24 Stunden auf Platz drei der Tabelle.

Chanceauswertung war eine Katastrophe!

Marcel Schreter, Trainer SV Haiming: „Der 2:1 Erfolg gegen Tarrenz ist aus meiner Sicht vollkommen verdient – an Hand der Chancen die wir hatten, hätte es eigentlich klarer für uns ausgehen müssen. Mit einem Doppelschlag in der 27. und 30 Minute durch Marcel Herz lagen wir 2:0 voran. Der erste Treffer wurde gut heraus gespielt – Lukas Rohracher mit einem Stanglpass und Marcel verwertet. Den Strafstoß zum 2:0 hat auch Lukas herausgeholt, Marcel hat verwertet. In Summe war aber die Chancenauswertung eine Katastrophe. In Halbzeit zwei waren wir absolut nicht am Soll. Hatten wieder eine längere Phase in der faktisch nichts funktioniert hat. Der Treffer für die Gäste fiel in der 86. Minute – ein Eigentor. Also in Summe ein sicherer Dreier, auch verdient, aber Luft nach oben!“

Bester Spieler SV Haiming: Lukas Rohracher (ST)

Oberhofen eine Stunde in Unterzahl gegen Paznaun

Benjamin Köll, Trainer FC Paznaun: „Es war die erwartet schwere Auswärtspartie. Von der ersten Minute an waren wir nicht so richtig im Spiel, der Gegner war eigentlich immer etwas schneller am Ball. In der 20. Minute die Führung von Oberhofen durch Andreas Kofler. Dieser Gegentreffer wäre eigentlich zu verhindern gewesen. In der 32. Minute Ausschluss für Oberhofen, ein aus meiner Sicht berechtigte rote Karte wegen Torraub. Oberhofen stellte sich nun mit zwei Viererketten auf und es war wirklich schwer ein Spiel aufzuziehen, auch mit einem Mann mehr. Gratulatin an Oberhofen, wir machen weiter!“

Beste Spieler FC Fritz Oberhofen: Andreas Kofler (Sturm) und Mario Frischmann (Innenverteidiger).

