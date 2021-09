Karl Max Draxl und Gernot Buratti analysieren Rietz gegen Reichenau II

Details Dienstag, 07. September 2021 18:53

Der SK Rietz konnte in der siebenten Runde der Gebietsliga West den Puffer auf das Tabellenende mit einem knappen 1:0 Erfolg über SVG Reichenau II deutlich vergrößern. Speziell für Tarrenz und Seefeld wird es ziemlich eng – nach immer kein Punkt nach sieben Runden und sechs Punkte Rückstand auf den rettenden Platz. Umhausen und Haiming führen die Tabelle recht deutlich an, Reichenau II ist in der kommenden Runde die nächste Elf, die Umhausen den ersten Punkt abluchsen will – Ankick am 10. September 2021 um 19:15 Uhr.

Wer weiß, ob wir ohne Eigentor des Gegners gewonnen hätten!

Karl Max Draxl, Trainer SK Rietz: „Das Heimspiel gegen die Reichenau 1b war für uns eine enorm wichtige Partie. Mit einem Heimerfolg konnten wir uns ein wenig vom unteren Tabellenbereich absetzen.

Wir gingen engagiert und aggressiv in das Spiel. Bereits nach zwei Minuten hatten wir unsere erste Großchance. Durch einen Fehler der Reichenauer Hintermannschaft kamen wir zwanzig Meter vor dem Tor freistehend zum Abschluss - auf das leere Tor. Der Abschluss ging leider knapp vorbei. Wir konnten in der Anfangsphase das Spiel dominieren. Die Gäste agierten weitgehend nur mit weiten Bällen, die wir gut verteidigten. Mitte der ersten Hälfte hatten wir bei einem Eckball Glück, ein Spieler der Reichenau vergab alleinstehend im Fünfer. Das sollte die einzig gefährliche Situation der Gäste bleiben. Wir hatten mehr Ballbesitz, waren aber oft mit dem letzten Pass oder im Abschluss zu schlampig. Das Tor resultierte aus einem Freistoß, der in den 16er geschlagen wurde und den ein Reichenauer Spieler unglücklich ins eigen Tor verlängerte. Mit der knappen Führung ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Hälfte verlief wie die erste. Wir waren über einen Großteil der Halbzeit spielbestimmend und hatten die Gäste unter Kontrolle. Nur das zweite Tor wollte uns nicht gelingen. Die guten Möglichkeiten, die wir uns erarbeiteten, wurden nicht genutzt. Ein verdienter Sieg meiner Mannschaft, die den Gegner über neunzig Minuten kontrollierte und bis auf einen Standard nichts zuließ. Einzig die Chancenauswertung ist zu bemängeln - wer weiß, ob wir ohne das Eigentor an diesem Tag aus eigener Kraft ein Tor erzielt hätten. Für uns ein enorm wichtiger Heimsieg, um uns auf die Abstiegsplätze etwas Luft zu verschaffen.“

Beste Spieler SK Rietz: Daniel Wolsegger (IV), Gerald Egger (DM), Fabian Egger (ZM)

Konnten nie richtig ins Spiel finden

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Nach den guten Vorstellungen der Mannschaft in den letzten Wochen, konnten wir gegen den SK Rietz nie ins Spiel finden. Wir taten uns von Beginn an extrem schwer ins Spiel zu kommen und fanden keinen Weg so richtig gefährlich vor das Tor der Rietzer zu kommen. Gefährlich waren die Standards, aber wir konnten nichts daraus machen.

Eine Standardsituation der Hausherren, Freistoß aus halbrechter Position, da köpfte leider unhaltbar ein eigener Spieler von uns den Ball zur Führung für den Gastgeber in unser Tor. Beide Teams fanden bis zum Schluss noch ein, zwei Chancen vor, aber es kam nichts zählbares mehr dabei raus. Somit mussten wir leider ohne Punkte die Rückreise antreten!

Dem verletzen Rietzer Spieler wünsche ich auf diesem Wege gute Besserung, und hoffe, dass die Verletzung nicht all zu schlimm ist. Leider beklagen auch wir wieder nach dem Spiel Verletzungen, also reißt zumindest eine Serie bei uns nicht ab, :-)! Neue Woche, neues Glück und so werden wir die ganze Woche über wieder hart arbeiten, um Umhausen vor eine schwere Aufgabe zu stellen und vielleicht sind wir ja dann die ersten, die dem souveränen Tabellenführer Punkte abjuxen!“

