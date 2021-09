Knapper Erfolg von Axams/Grinzens gegen Rietz

Details Samstag, 25. September 2021 11:55

Die zehnte Runde der Meisterschaft der Gebietsliga West läuft und für den Trainer der SPG Axams/Grinzens, Elvir Karahasanovic, war von seiner Mannschaft noch kein so richtig gutes Spiel dabei. Er sieht das als positiven Ausblick – denn falls es mal richtig gut läuft, gibt es noch viel Potential nach oben. Auch gegen den SK Rietz war es eine enge Kiste – ein 1:0 Erfolg, mit dem die SPG aber den dritten Tabellenplatz verteidigen kann. Auf das Top-Duo Haiming und Umhausen fehlen aber doch drei bzw. fünf Zähler und beide spielen erst am Samstag. Umhausen tritt um 17 Uhr in Paznaun an und Haiming um 18 Uhr in Oberhofen.

Turbulente zweite Hälfte – Spiel auf des Messers Schneide!

Die Heimelf kommt vor etwa 150 Fans und Zuschauer recht gut ins Spiel und kann sehr schnell in Führung gehen. Nach einem Angriff über die Seite, einer gelungenen Kombination und Vorarbeit von David Walcher auf Mathias Gstrein, können die Fans der SPG bereits in der zehnten Minute jubeln. Mathias Gstrein erzielt die Führung. Eine echte, weitere konkrete Chance von Axams/Grinzens, gibt es dann aber in Folge nicht mehr, eher Halbchancen. Aber von den Gästen kommt noch weniger – in der ersten Hälfte ist Rietz offensiv kaum vorhanden. So geht es mit einer 1:0 Führung der SPG in die Pause.

Die Gäste tauschen vor Wiederanpfiff aus - Johannes Hackl kommt für Lorenz Traxler und eine weitere Veränderung der Aufstellung der 59. Minute. Nicolas Sereinig verlässt das Spielfeld, Julian Egger ersetzt ihn. Die Partie wird in Folge rasanter, spannender und enger. Das liegt in erster Linie an vielen Eigenfehlern und fehlender Konzentration der SPG. Riesenglück im Doppelpack für die Hausherren, zweimal kann der Ball nur mehr in höchster Not durch die SPG von der Linie gekratzt werden. Aber auch die SPG gefährlich – drei Sitzer werden vergeben, dazu Pech bei zwei Lattentreffern. Vorteile für die SPG in Summe, aber trotzdem ein Spiel auf der Messers Schneide. Auch der Ausgleich liegt wiederholt in der Luft. Am Ende bringt die SPG aber den 1:0 Erfolg über die Zeit.

Beste Spieler SPG Axams/Grinzens: David Fagschlunger (IV), Mathias Gstrein

Elvir Karahasanovic, Trainer SPG Axams/Grinzens: „In der ersten Hälfte haben wir das Spiel recht sicher kontrolliert. In Hälfte zwei haben wir den Gegner durch Eigenfehler gefährlich gemacht. In Summe doch ein verdienter Erfolg, aber auch der Ausgleich der Gäste wäre absolut möglich gewesen. Ich muss aber ganz generell sagen, dass bei den bislang absolvierten zehn Partien noch kein so richtig gutes Spiel meiner Mannschaft dabei war. Das sehe ich aber eher positiv – sehr viel Potential nach oben, sollten wir in Schwung kommen und mal richtig gut spielen!“

