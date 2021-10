Seefeld verliert zuhause knapp gegen Paznaun

Details Samstag, 02. Oktober 2021 22:35

Die ersten Punkte der laufenden Meisterschaft 21/22 der Gebietsliga West konnte der FC Seefelder Plateau erst in Runde neun machen, vor Runde elf hatte man aber schon sechs Zähler am Konto. Es geht also aufwärts, der Glaube den Klassenerhalt zu schaffen, ist massiv gestiegen. In Runde elf war der FC Raiba Paznaun zu Gast, ein Team, das in der letzten Runde nur knapp bei Leader Umhausen mit 0:1 verloren hat. Paznaun sicher der Favorit, aber die Gäste tun sich sehr schwer. Am Ende reicht es aber doch zu einem knappen 1:0 Erfolg am Sportplatz Seefeld.

Eine schöne Einzelaktion entscheidet das Spiel

Die Verhältnisse vor Anpfiff der Partie sind ziemlich klar. Paznaun ist eine Mannschaft, die den Anschluss zum oberen Tabellenmittelfeld bewahren will, bei Seefeld geht es um überlebenswichtige Punkte. Den Anschluss an das Feld konnte man zwar - nach extrem schlechten Start in die Meisterschaft - wieder finden, aber der sicher rettende zwölfte Tabellenplatz muss natürlich im Fokus bleiben. Ähnlich angespannt wie die Ausgangssituation, sind auch die ersten Minuten der Partie. Paznaun kommt nicht ins Spiel, verteidigt tief und steht doch sehr hilflos am Feld. Aber auch die Heimelf kann kein gutes Spiel aufziehen. Seefeld kommt zu zwei Halbchancen, der Knackpunkt der Partie ist wohl ein relativ früher Treffer von Paznaun. Ein Einwurf in der 23. Minute auf Leo Walter leitet die Führung der Gäste ein. Leo Walter macht eine super Drehbewegung und verwertet ins lange Eck. Kurze Phase von Paznaun, in der man auch Chancen auf das 2:0 hatte, Paznaun die etwas bessere Elf. Mit 1:0 geht es in die Halbzeit.

In der 61. Minute Doppeltausch bei Seefeld. Stefan Hagenlocher kommt für Mario Gottwald, Sinan Aigner für Moritz Glas. Am Spiel selbst ändert sich aber nicht mehr viel. Seefeld fehlen die Mittel, um Paznaun fordern und unter Druck setzen zu können. Paznaun bringt den Dreier über die neunzig Minuten und gewinnt mit 1:0.

Beste Spieler FC Raiba Paznaun: Lukas Grün (V), Patrick Sonderegger (Tor)

Benjamin Köll, Trainer FC Raiba Paznaun: „Das war eine ganz schwierige Partie für meine Mannschaft. Wir sind nicht ins Spiel gekommen, haben tief verteidigt und uns haben die Ideen gefehlt. Ein Spiel mit kaum Möglichkeiten auf beiden Seiten. Am Anfang haben wir etwas besser gespielt, hätten nachlegen können. Nach dem Umhausen Spiel war es aber extrem wichtig wieder voll anzuschreiben und das ist uns gelungen!“

