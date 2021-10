Starke Leistung von Rietz im Derby gegen Oberhofen

Details Dienstag, 05. Oktober 2021 16:29

Ein Strafstoß in der Nachspielzeit für den FC Fritz Oberhofen kostet dem SK Rietz in der elften Runde der Gebietsliga West einen Punkt – Oberhofen gewinnt mit 2:1 und hält damit Tabellenplatz fünf. Leader Umhausen lässt mit einem 6:1 Erfolg gegen die SPG Axams/Grinzens nichts anbrennen. Fünf Punkte hinter Umhausen der SV Haiming – ein 2:1 Erfolg auswärts in gegen Pitztal. Götzens verbessert sich auf Tabellenrang drei mit einer ganz bitteren Abfuhr für Tarrenz im Ausmaß von 10:0.

Fragwürdiger Elferpfiff für Oberhofen

Max Draxl, Trainer SK Rietz: „Wir entschieden uns gegen Oberhofen mit einem 4-1-4-1 System zu spielen. Meine Mannschaft war von Beginn an sehr gut im Spiel und wir konnten die Gäste in der Anfangsphase dominieren. Einige gute Chancen für meine Mannschaft waren das Resultat. Ein Schuss von Julian Egger vom Strafraumeck ging zuerst an die Querlatte, dann an die Stange, anstatt ins Tor. Durch David Weimper und Paul Jäger hatten wir weitere Großchancen um relativ früh im Spiel in Führung zu gehen. Oberhofen agierte nur mit hohen Bällen, die entweder bei unserem Tormann oder im Seitenaus landeten. Kurz vor der Halbzeit wieder ein diagonaler Ball auf unsere linke Seite, den wir diesmal zu schwach verteidigten und Oberhofen die Führung aus dem Nichts durch Andreas Kofler bescherte. Mit Rückstand mussten wir nach einer sehr guten Halbzeit in die Kabine.

In der zweiten Halbzeit taten wir uns schwer - gegen sehr tief stehende Gäste - weitere Chancen zu kreieren. Eine schöne Aktion nach einem Einwurf brachte uns in den Strafraum der Gäste. Andreas Tinkl wurde von einem Oberhofner Spieler zu Boden gerissen, den Elfmeter verwandelte Daniel Neuner trocken zum mehr als verdienten Ausgleich in der 70. Minute. In der Schlussphase hatten beide Mannschaften noch Halbchancen ohne wirklich gefährlich zu werden. In der Nachspielzeit dann leider der Schock für meine Mannschaft - Elfmeter für Oberhofen. Der Assistent entschied nach einer Flanke, die angeblich einem meiner Spieler an die Hand ging, auf Strafstoß. Eine mehr als fragwürdige Entscheidung, die uns letztendlich einen Punkt gekostet hat, denn Bora Kalafat konnte zum 2:1 für die Gäste verwerten.

Zusammenfassend muss man sagen, dass mit ein wenig Glück und Abgeklärtheit vor dem Tor, das Spiel sicher anders verlaufen wäre. Meine Mannschaft forderte Oberhofen über neunzig Minuten voll und geht aufgrund einer Fehlentscheidung vom Platz. Pauschallob an meine Spieler - ganz starke Partie!“

Beste Spieler SK Rietz: Andreas Tinkl (Mittelfeld/Sturm), Daniel Wolsegger (Verteidigung), Julian Egger (Mittelfeld)

