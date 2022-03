Klare Erfolge von Längenfeld in Landeck und Absam beim FC Stubai

Details Dienstag, 29. März 2022 22:44

Der SV Längenfeld konnte den Vorsprung von vier Zählern an der Tabellenspitze der Landesliga West auch im ersten Spiel der Rückrunde 21/22 halten. Längenfeld gewinnt in Landeck mit 4:1. Auch Verfolger Oberperfuss lässt nichts anbrennen und bezwingt Vils mit 4:2. Reutte hält mit einem 2:0 in Fritzens mit, ebenso der SV Absam beim 4:0 in Fulpmes gegen den FC Stubai.

Kantersieg von Absam in Fulpmes

Johann Glabonjat, Trainer SV Absam: „Diese Partie hat für uns natürlich ideal begonnen – zwei schnelle Tore in der sechsten Minute durch Lucas Kern. Eine schnelle Ballverlagerung und per Kopf verwertet – sehr schöner Treffer. Ähnlich Treffer Nummer zwei sechs Minuten später. Eine Kombination über rechts und Gabriel Bicancic war mit dem Kopf zur Stelle. Meine Mannschaft war sehr präsent und sehr aggressiv. Wunderbarer Treffer von Tomislav Tomic in der 36. Minute – ein Freistoß genau ins Kreuzeck. Damit ging es in die Pause. In der zweiten Hälfte gab es dann noch ein Highlight und zwar in der 72. Minute. Eine starke Einzelaktion von Patrick Freregger, der Ball geht an die Latte und Christian Auer staubt zum Endstand von 4:0 gegen den FC Stubai ab.“

Beste Spieler SV Absam: Lucas Kern (IV), Tomislav Tomic (MF)

Blitzstart von Leader Längenfeld in Landeck

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „Eine ganz klare Angelegenheit für mein Team. Perfekt gestartet – bereits in Minute eins das 1:0 durch Ricardo Scheiber per Strafstoß. Dann haben wir doch einige Chancen liegen gelassen. So blieb es vom Ergebnis her bis in die letzten Minuten der ersten Hälfte eng. Ein Schuss aus etwa vierzig Metern von Fabian Birschner in der 40. Minute hat uns aber dann doch noch das 2:0 vor der Pause gebracht. Die Vorentscheidung zehn Minuten nach Wiederanpfiff. Riccardo Scheiber trifft per Freistoß zum 3:0. In den letzten Minuten der Partie noch das 1:3 durch Bernhard Stecher und unser vierter Treffer durch Matthäus Ennemoser.

Beste Spieler SV Längenfeld: Riccardo Scheiber (LV), Josef Ennemoser (IV)