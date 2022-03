Eiskalter Doppelpack von Youngster Aaron Wallisch für Haiming gegen Götzens

Details Dienstag, 29. März 2022 23:57

Richtungsweisende Auftaktpartie der Rückrunde der Gebietsliga West zwischen dem SV Haiming und dem SV Götzens. Es geht um den zweiten Aufstiegsplatz, Umhausen ist ja an der Tabellenspitze bereits klar enteilt. In einer dramatischen und mitreißenden Partie auf Augenhöhe vor über 400 Zuschauer und Fans setzt sich Haiming knapp mit 3:2 durch. Spieler der Partie war ganz klar der erst sechzehnjährige Aaron Wallisch auf Seiten der Heimelf von Haiming.

Geile Partie!

Marcel Schreter, Trainer SV Haiming: „Wenn ich das so sagen darf – es war heute eine spannende und geile Partie! Wir sind extrem stark gestartet in den ersten zehn Minuten und sind dann auch in der 18. Minute durch Benjamin Pohl in Führung gegangen. Das 2:0 hat die Stange verhindert. Das hat uns aber nicht so gut getan, unser Spiel wurde hektisch und unkonzentriert und Götzens ist stärker geworden. Sie haben gemerkt, dass wir schwimmen und haben das auch eiskalt ausgenützt . In der 37. Minute das 1:1 durch Manuel Weichselbraun und in der Nachspielzeit gar das 1:2 durch Thomas Bergmann.

In der Pause habe ich dann den erst sechzehnjährigen Aaron Wallisch gebracht und unsere Devise für Halbzeit war ganz klar: wieder Fußball spielen. Das ist uns auch gelungen und unser Youngster hat dann die Partie mit einem Doppelpack binnen drei Minuten gedreht. Das 3:2 war ein ganz tolles Solo von Aaron. Aber es war eine ganz enge Partie - Götzens hat auch einmal die Stange getroffen. Es blieb aber beim 3:2 Erfolg. Bin einfach sehr stolz auf die Vorstellung meiner Mannschaft in einem höchst attraktivem Spiel!“

Beste Spieler SV Haiming: Aaron Wallisch, Benjamin Pohl

Umhausen und Haiming klare Sieger der Runde

Es läuft für die Top-2 der Liga – schon in der ersten Partie der Rückrunde. Umhausen zieht wohl ungefährdet dem Titel entgegen – 1:0 in Pitztal und damit weiterhin acht Punkte Vorsprung auf Haiming. Haiming hat mit dem Sieg im Spitzenspiel gegen Götzens den Vorsprung auf den Verfolger auf sechs Punkte ausgebaut und damit den zweiten Aufstiegsplatz weiter abgesichert. Das Kellerduell zwischen Tarrenz und Reichenau II wurde auf den 18. April 2022, Ankick 17 Uhr, verschoben.