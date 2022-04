Umhausen und Paznaun feiern 2:0 Erfolge – in Inzing bzw. zuhause gegen Pitztal

Details Sonntag, 17. April 2022 12:39

In der 17. Runde der Gebietsliga West gibt es am Karsamstag zwei ungefährdete 2:0 Erfolge. Leader SV Umhausen setzt sich in Inzing durch, der FC Paznaun macht - nach schwacher erster Hälfte - in Hälfte zwei gegen SPG Pitztal alles klar. Umhausen hält als Tabellenführer damit die fünf punkte Vorsprung auf Verfolger Haiming, die in Stams ebenfalls 2:0 gewinnen, aber ein Spiel mehr ausgetragen haben.

Inzing gegen Umhausen extrem defensiv eingestellt!

Sieghard Gritsch, Trainer SV Umhausen: „Die Heimelf hatte heute eine doch sehr massive Defensivtaktik gewählt und ist eigentlich neunzig Minuten hinten drin gestanden. Es gab aus meiner Sicht einen Torschuss von Inzing im gesamten Spiel, in der ersten Halbzeit haben wir unsere Chancen nicht verwertet. Körperlich hatten wir auch ganz klare Vorteile und in der 56. Minute konnten wir dann auch nach einer Ecke in Führung gehen. Der Ball wurde zurück gespielt und Thomas Ganglberger hat in das lange Eck verwandelt. Etwas mehr als zehn Minuten später konnte Niklas Leiter das 2:0 erzielen. Von der Heimelf kam in Folge wenig, wir konnten den Dreier sicher einfahren. Eine gute und geschlossene Mannschaftsleistung und ein sicherer Dreier, der uns den Vorsprung auf die Verfolger bewahrt hat.“

Bester Spieler SV Umhausen: Thomas Scheiber (MF)

Thomas Schmid weiß, wo das Tor steht!

Benjamin Köll, Trainer FC Paznaun: „Eine schwierige Partie für meine Mannschaft gegen einen sehr starken Gegner. In der ersten Hälfte haben allerdings beide Mannschaften nicht viel gezeigt und auch spielerisch war wenig mitreißendes zu sehen. In Hälfte zwei sind wir dann sehr gut gestartet und konnten in der 51. Minute die Führung durch Thomas Schmid erzielen. Er weiß wo das Tor des Gegners steht und hat das auch zehn Minuten später abermals bewiesen - 2:0 in der 61. Minute. In Folge haben wir nichts mehr zugelassen. Ein ungefährdeter Sieg, aber eine sehr zähe erste Halbzeit!“

Bester Spieler FC Pazanun: Thomas Schmid