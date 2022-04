Acht Treffer zwischen Rietz und Stams

Details Montag, 25. April 2022 03:22

Jede Menge Tore in der 18. Runde der Gebietsliga West. Die Partie SK Rietz gegen Stams liefert den Spitzenwert mit acht Treffern – Stams gewinnt mit 5:3. Götzens setzt sich gegen Pitztal auswärts mit 5:0 durch und Haiming gewinnt gegen SVG Reichenau II mit 4:0. Seefelder Plateau mit einem sehr wichtigen Dreier gegen Inzing und größerem Puffer zur Abstiegszone – aktuell sechs Punkte.

TS Stams erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Samuel Waldeck traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt mit dem nächsten Treffer (10.). Gerald Egger beförderte das Leder zum 1:2 von SK Rietz in die Maschen (14.). TS Stams brachte den Ball zum 3:1 über die Linie (31.). Tobias Kranebitter nutzte die Chance für SK Rietz und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 2:3 ins Netz. TS Stams führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. TS Stams führte schließlich das 4:2 herbei (46.). Es folgte der Anschlusstreffer für SK Rietz – bereits der zweite für Egger. Nun stand es nur noch 3:4 (51.). Patrick Falkner versenkte die Kugel zum 5:3 für TS Stams (71.). Mit dem Ende der Spielzeit strich TS Stams gegen SK Rietz die volle Ausbeute ein.

SK Rietz findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Fünf Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. SK Rietz baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte TS Stams im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Acht Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat TS Stams derzeit auf dem Konto.

Am nächsten Samstag reist SK Rietz zu SVG Reichenau 1b, zeitgleich empfängt TS Stams SV Umhausen.

Gebietsliga West: SK Rietz – TS Stams, 3:5 (2:3)

71 Patrick Falkner 3:5

51 Gerald Egger 3:4

46 Lukas Hoellrigl 2:4

36 Tobias Kranebitter 2:3

31 Lukas Hoellrigl 1:3

14 Gerald Egger 1:2

10 Lukas Hoellrigl 0:2

2 Samuel Waldeck 0:1