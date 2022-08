Rinn/Tulfes holt dritten Sieg in Reichenau – Fritzens mit erster Niederlage gegen Pitztal

Details Dienstag, 16. August 2022 00:56

Der SV Fritzens hat in der dritten Runde der Gebietsliga West die weiße Weste verloren. Eine starke Vorstellung gegen die SPG Pitztal – aber keine Ideen in der Offensive. Rinn/Tulfes verteidigt die weiße Weste bei der SVG Reichenau II erfolgreich – die jungen Kicker der Reichenau müssen Lehrgeld zahlen – wie es ihr Coach ausdrückt. Paznaun verteidigt mit einem 8:0 gegen Tarrenz souverän die Tabellenführung und hat wie Seefeld und Rinn/Tulfes noch keinen Punkt abgeben müssen.

Reichenau II muss noch viel Lehrgeld zahlen – 1:2 gegen Rinn/Tulfes

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Mit dem Tabellenvierten der letztjährigen Gebietsliga Ost Saison, der SPG Rinn/Tulfes, war ein Gegner in der Reichenau zu Besuch, der die beiden ersten Spiele siegreich gewesen ist. Unsere Ausrichtung war eigentlich von Beginn an klar, jedoch durch fehlendes Defensiv- und Offensivpersonal, mussten wir wieder einmal eine veränderte Elf ins Spiel schicken.

Zu Beginn waren wir viel zu nervös, haderten mit relativ viel Eigenfehlern, so profitierte Rinn auch von einem dieser Fehler zur 1:0-Führung – Torschütze war Hannes Schafferer.. Nach etwa fünfzehn Minuten waren wir besser im Spiel, es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch. Kurz vor der Halbzeit konnten wir durch einen Elfmeter – getreten von Matteo Buratti – ausgleichen. Jedoch mussten wir mit dem Pausenpfiff das 1:2 durch einen Stellungsfehler nach einem Eckball hinnehmen. Torschütze für die Gäste war Stephan Hillberger. Wir bezahlen nach wie vor zu viel Lehrgeld, auch auf Grund der fehlenden Erfahrung der jungen Wilden.

In Hälfte zwei dann drei Wechsel und eine Umstellung, wir agierten viel positiver. Diktieren die Hälfte zwei, jedoch wurden die Möglichkeiten nicht zu hundert Prozent fertig gespielt, deswegen können wir der SPG nur zum Sieg gratulieren. Wir haben es leider in Hälfte zwei nicht geschafft, unsere Überlegenheit in Tore umzuwandeln.

Trotzdem Lob an mein junges Team, wir blicken positiv in die kommende Woche, werden uns im Training gut vorbereiten, um dann am Freitag in Axams voll Gas zu geben und Punkte zu entführen!

Beste Spieler SVG Reichenau II: Wöber, Nagler, Nasrolahi

Fritzens unterliegt als spielbestimmendes Team Pitztal

Patrick Gigler, Trainer SV Fritzens: „Wir waren von Anfang an die dominierende Mannschaft, hatten viel mehr Ballbesitz. Nach einem weiten Einwurf gingen die Gäste plötzlich in Führung. Mathias Walch trifft in der 19. Minute. Wir kontrollierten danach weiter das Spiel, aber leider war etwa zwanzig Meter vor dem Tor der Gäste Schluss. Wir hatten irrsinnige Probleme mit dem tief stehenden Gegner.

Dasselbe Spiel wie in der ersten Halbzeit nach Wiederanpfiff. Wir hatten mehr vom Spiel, aber im letzten Drittel zu wenig Lösungen. Als wir etwas gefährlicher wurden, erhielten wir aus dem Nichts das 0:2 – abermals war Mathias Walch der Torschütze. Darauf hatten wir keine Antwort mehr. Die Gäste verteidigten gut und wir verkrampften zusehends.

Unser Spiel war leider zu ideenlos und dadurch konnten wir nie zwingend werden. Über das gesamte Spiel war das einfach zu wenig!“