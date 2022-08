Furioses Finale von Rietz/Stams gegen Oberhofen Pfaffenhofen – Tabellenführung für Rinn/Tulfes nach Sieg gegen Fritzens

Details Dienstag, 23. August 2022 01:45

In der Gebietsliga West gibt es nach der vierten Runde einen neuen Tabellenführer. Die SPG Rinn/Tulfes bezwingt den SV Fritzens 5:0 und setzt sich an die Spitze. Auch die SPG Rietz/Stams holt einen Dreier, hat aber diesen erst durch ein furioses Finish - nach einem 0:2 Rückstand gegen den FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen - geholt.

Patrick Falkner fixiert Dreier der SPG Rietz/Stams in der Nachspielzeit

Stefan Einackerer, Obmann SPG Rietz/Stams: „Kaum hatte Schiedsrichter Michael Frewein das Derby zwischen der neu installierten SPG Rietz/Stams und dem FC Oberhofen Pfaffenhofen angepfiffen, musste SPG-Torhüter Jakob Strasser bereits den Ball aus dem Netz holen. Nach einem Abwehrfehler bekam Oberhofen-Torjäger Andreas Kofler den Ball perfekt serviert, um die Führung für seine Mannschaft zu erzielen. In der Folge kontrollierten die Gäste das Spiel, das frühe Gegentor lähmte das Spiel der SPG. So waren auch zwingende Torchancen in der ersten Spielhälfte Mangelware, selbst wenn aufseiten der SPG einige knappe Abseitsentscheidungen einen möglichen Torerfolg verhinderten. Oberhofen war vor allem in Standardsituationen gefährlich, zweimal konnte sich SPG-Torhüter Jakob Strasser auszeichnen.

Nach der Pause verstärkte die SPG Rietz/Stams den Druck. Das spielerische Übergewicht führte zunächst aber nicht zum Ausgleich. Im Gegenteil: Nach einem Eckball war Oberhofens Innenverteidiger Mario Frischmann mit der 2:0-Führung per Kopf zur Stelle (64. Minute). Die SPG ließ sich aber trotzdem nicht entmutigen und fand immer besser ins Spiel - nicht zuletzt auch deshalb, da SPG-Trainer Josef Haslwanter viel Qualität von der Ersatzbank bringen konnte. In der 67. Minute macht sich der Einsatz der SPG bezahlt. Tobias Kranebitter erzielt mit einem satten Schuss aus halbrechter Position den Anschlusstreffer zum 1:2. Dieser Treffer war der Auftakt zu einer furiosen Schlussoffensive der SPG Rietz/Stams, die auch die Fans in Stimmung brachte. Mit einem raffiniert getretenen Freistoß aus halblinker Position erzielte zunächst der eingewechselte Selim Yilmaz den Ausgleich zum 2:2, ehe in der Nachspielzeit Patrick Falkner sogar den viel umjubelten Siegestreffer zum 3:2 erzielte.

5:0 Erfolg von Rinn/Tulfes gegen Fritzens

Andreas Pinzger, Trainer SPG Rinn/Tulfes: „Eine brutal gute Mannschaftsleistung – der Sieg war nie gefährdet. Bei der ersten Torchance der Gäste hätte es schon 4:0 für uns stehen müssen. Unsere Tore sind aber dann gegen Ende der ersten Halbzeit gefallen. Michael Platzer in der 37. Minute und Jakob Rahbar treffen vor der Pause. Das 3:0 in der 51. Minute durch Michael Platzer, Lukas Triendl in der 73. Minute und auch Jakob Rahbar gelingt – wie Michael Platzer - noch ein zweiter Treffer knapp vor Schluss.“

Beste Spieler SPG Rinn/Tulfes: Jakob Rahbar und Maximilian Laimer