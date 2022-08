Trotz Doppelpack von Simon Madersbacher verliert Axams/Grinzens in Fritzens - „Big Points“ von Götzens gegen Paznaun

Details Sonntag, 28. August 2022 00:03

Richtungsweisende Partie in der fünften Runde der Gebietsliga West zwischen dem SV Fritzens und der SPG Axams/Grinzens. Fritzens setzt sich in einem dramatischen Spiel mit 3:2 durch und festigt damit den Tabellenmittelfeldplatz. Der SV Götzens bewahrt den Anschluss auf die Tabellenspitze mit einem ungefährdeten 5:1 Erfolg auswärts gegen den FC Paznaun. Götzens hat nun - wie Rinn/Tulfes und Seefelder Plateau - zwölf Punkte am Konto. Seefeld spielt die fünfte Partie aber erst am Sonntag, dem 28. August 2022, um 17:30 Uhr in Vils.

Sieg war Willenskraft meiner Mannschaft

Patrick Gigler, Trainer SV Fritzens: „Das Spiel begann für uns optimal. In der 3. Minute gingen wir durch ein Kopfballtor von Markus Wazinger – nach einem Eckball - in Führung. Danach ließen wir hundertprozentige Chancen aus und verabsäumten es so das zweite Tor nachzulegen. Kurz vor der Pause vollendete dann Fabian Köll einen schönen Spielzug cool und eiskalt zum 2:0.

Die zweite Halbzeit begann für uns leider nicht gut. Nach einem Torwartfehler gelang den Gästen durch Simon Madersbacher der Anschlusstreffer. Danach war das Spiel ein offener Schlagabtausch mit Chancen auf beiden Seiten. Einem erneuten schweren Fehler von uns folgte das 2:2 – Torschütze war abermals Simon Madersbacher. Jetzt schwankten wir. Die SPG war am Drücker und dem 3:2 näher. Einem tollen Solo von Felix Schuler - er sprintete mit dem Ball von der eigenen Spielhälfte in den gegnerischen 16er - folgte das 3:2 durch Marcel Gritscher.

Nachdem wir die souveräne 2:0-Führung verspielt hatten, zeigten die Jungs tolle Moral. Der Sieg war letztlich der Willenskraft meiner Mannschaft zu verdanken. Für uns natürlich schön, nach zwei Niederlagen in Folge den ersten Heimsieg der Saison zu feiern!“

Götzens mit dominanter Vorstellung am Sportplatz Kappl

Thomas Pichlmann, Trainer SV Götzens: „Es war von der ersten Minute an ein Spiel auf ein Tor. Wir hatten sehr viele hochkarätige Chancen, auswärts gegen Paznaun zu spielen ist aber extrem schwer. Wir haben den Kampf angenommen, das ist ja auch die große Stärke von Paznaun. Nach einer Ecke konnten wir durch Florian Neumeister in der 37. Minute in Führung gehen. Das 2:0 eine schöne Kombination, abgeschlossen per Kopf von Oliver Prader in der 44. Minute. Ein gut ausgeführter Freistoßtrick ging dem 3:0 in der 58. Minute durch Christian Schilling voraus. Paznaun kann noch per Strafstoß durch Christian Maier in der 65. Minute verkürzen. Die beiden Schlusspunkte setzen Manuel Wachter und Lorenz Eberharter – ein 5:1 Erfolg am Ende. Für mich Big Points auswärts gegen Paznaun!“