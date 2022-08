Reichenau II schließt mit Sieg gegen Rietz/Stams zum Tabellenmittelfeld auf

Details Montag, 29. August 2022 16:29

Richtungsweisende Partie für die SVG Reichenau II in der fünften Runde der Gebietsliga West. Die SPG Rietz/Stams war zu Gast und für Reichenau ging es um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld der Liga. Mit einem 3:2 Erfolg hat die SVG nur mehr drei Punkte Rückstand auf Platz fünf. Dort steht auch jenes Team, das in fünften Runde den größten Sprung nach oben gemacht hat – Oberhofen verbessert sich um drei Plätze durch ein 6:1 gegen den noch immer punktelosen FC Tarrenz.

Starke Mannschaftsleisung!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Wir wollten an diesem Sonntag in unserem dritten Heimspiel unbedingt die Punkte in der Reichenau behalten, um auch in der Tabelle den Anschluss ans Mittelfeld nicht zu verlieren!

Und so gingen wir sehr offensiv eingestellt in diese Partie. Gleich zu Beginn versuchten wir den Gegner unter Druck zu setzen, um früh den Ballgewinn herbeizuführen, was uns auch sehr gut gelungen ist. In der dritten Spielminute sind wir mit einem perfekt gespielten Angriff verdient in Führung gegangen. In den nächsten Spielminuten haben wir es aber leider verabsäumt, das 2:0 nachzulegen, und so kamen dann auch die Gäste aus Rietz/Stams besser ins Spiel. Die Gäste waren vor allem mit ihren Eckbällen stets gefährlich, aber die Führung zur Halbzeit ging komplett in Ordnung.

In der Halbzeit wurden nochmals taktische Änderungen besprochen und die Marschrichtung weiter klar offensiv ausgerichtet.

Das Spiel wurde auf beiden Seiten sehr lauf- und kampfintensiv geführt, aber immer extrem fair! So dauerte es bis zur 63. Minute, ehe wir das 2:0 durch einen abgefälschten Weitschuss von Pascal Nagler, erzielen konnten. Aber das brachte uns leider nicht die nötige Ruhe, und so erzielte die SPG Rietz/Stams nach einem Fehler in der eigenen Hälfte, in Minute 70 den Anschlusstreffer. Jedoch war die Reaktion der Jungs genau die richtige und nach einer vergebenen 100er Chance von Jakob Singer, war Jakob dann auch der in der Nachfolgeaktion der Vorbereiter, der den Ball punktgenau auf den Kopf von Jerry Kagoro flankte, welcher nur vier Minuten nach dem Anschlusstreffer auf 3:1 stellte. Aber wiederum eine Unachtsamkeit in unserer Abwehr - nach einem schnell ausgeführten Freistoß der Gäste verkürzten diese auf 3:2. Aber ab diesem Zeitpunkt versuchten die Gäste dann nur mehr mit langen Bällen unsere Abwehr auszuhebeln, was aber nicht funktionierte. Wir blieben stets mit Konter gefährlich!

Nach neunzig plus vier Minuten feierten wir somit unseren ersten Heimsieg, und den zweiten Saisonsieg! Gratulation an meine Jungs zu diesem wichtigen Sieg, es war eine geschlossene und starke Mannschaftsleistung! Dickes Pauschallob! Nun ist regenerieren angesagt und ab Dienstag bereiten wir uns auf das schwere Auswärtsspiel nächsten Sonntag, dem 4.9.2022 vor, wo wir Punkte aus Tarrenz entführen wollen!“

Beste Spieler SVG Reichenau: Ertl (RM), Demir (IV)