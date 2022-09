Nächster Dreier in Grinzens - klarer Aufwärtstrend der SPG Pitztal

Details Samstag, 03. September 2022 23:46

Abermals drei Plätze nach oben geht es in der Gebietsliga West für die SPG Pitztal. In der sechsten Runde konnte Pitztal auswärts gegen die SPG Axams/Grinzens einen 2:1 Erfolg feiern. Damit liegt man nach durchwachsenem Start in die Saison bereits auf Tabellenplatz fünf. Die Top-3 haben in Runde sechs nichts anbrennen lassen. Leader Vils gewinnt das Schlagerspiel in Götzens 4:2, Rinn/Tulfes siegt in Inzing 6:0 und Seefeld holt ein 2:0 gegen Oberhofen Pfaffenhofen. Die Top-3 halten bei je fünfzehn Zählern, schärfster Verfolger ist nun Götzens, der durch die Niederlage im Spitzenspiel gegen Vils drei Punkte Rückstand hat.

Zehn Punkte aus den letzten vier Spielen für Pitztal

Klaus Krabichler, Obmann SPG Pitztal: „Unser Team ist ersatzgeschwächt in Grinzens angetreten, Kapitän Jürgen Köll, Manuel Mark und Tobias Eiter fehlten wegen Hochzeit bzw. wegen Urlaub, trotzdem rechneten wir uns nach drei Spielen ohne Niederlage auch bei der neu formierten Mannschaft Axams/Grinzens etwas aus. Unser Trainerduo Simon Lentsch und Simon Horn entschied sich auf dem kleinen Kunstrasen in Grinzens für eine Dreierkette, was am Anfang des Spiels nicht besonders gut funktionierte und deshalb Axams bereits nach sechs Minuten durch Marco Oberschmied in Führung ging. Durch diesen Führungstreffer gestärkt waren unsere Gegner spielerisch die gesamte erste Halbzeit überlegen und wir hatten Glück, dass wir nach einem Schuss ans Lattenkreuz nicht mit 0:2 in Rückstand gerieten, sondern im Gegenteil knapp vor der Halbzeit sogar noch den etwas schmeichelhaften Ausgleich erzielen konnten. Torschütze war Albert Kalinovski.

In der zweiten Halbzeit wurde Pitztal wesentlich stärker und hat sich auf den Gegner und den kleinen Kunstrasenplatz besser einstellen können und so entwickelte sich ein viel besseres Spiel. In der letzten Spielminute pfiff der ausgezeichnete Schiri Johannes Härting nach einem klaren Foul vom gegnerischen Goalie an unserem durchbrechenden Albert Kalinovski einen Elfer. Fieser wurde souverän von Markus Scholz verwandelt - zum nicht unverdienten Sieg auf Grund der sehr starken zweiten Halbzeit. Somit hat unsere SPG Pitztal nach zwei Niederlagen am Anfang der Saison aus den letzten vier Spielen drei Siege und ein Unentschieden geholt und möchte diese Serie natürlich kommende Woche im Heimspiel gegen die neuformierte Spielgemeinschaft Rietz/Stams unbedingt fortsetzen.“