Klarer Erfolg von Reichenau II in Tarrenz

Details Dienstag, 06. September 2022 16:33

In der sechsten Runde der Gebietsliga West hat das Team der SVG Reichenau II zum Mittelfeld der Tabelle aufgeschlossen. Ein klarer Erfolg im Ausmaß von 5:0 gegen den FC Tarrenz, der weiter auf den ersten Punkt der laufenden Saison warten muss.

Großes Lob an mein Team!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Nach dem Sieg zu Hause gegen die SPG Rietz/Stams, reisten wir mit viel Selbstvertrauen zum FC Tarrenz. Punkte nach Reichenau zu entführen war angesagt. So agierten wir von Beginn an sehr offensiv und versuchten den Gegner früh zu stören. Das klappte sehr gut, denn Tarrenz spielte nur lange Bälle, die ersten und zweiten Bälle konnten wir meistens erobern und sofort in den Angriff umschalten. Es dauerte aber bis zur 15. Minute, bis wir unsere Überlegenheit in Tore umsetzen konnte. Vom Elfmeterpunkt traf Jerry Kagoro. Das Spiel änderte sich nicht und wir versuchten nachzulegen. In Minute 21. traf Halil Demir per Kopf nach Eckball zum 2:0. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Jospeh Pirkl nach einem schönen Schnittstellenball auf 3:0. Einziges Manko zur Halbzeit das Ergebnis! Hätten wir unsere Aktion teils konzentrierter und effektiver fertig gespielt, würden wir vermutlich schon 6:0 oder 7:0 führen.

In Halbzeit zwei dasselbe Bild. Ein Spiel auf ein Tor, und wiederum haderten wir mit der Chancenauswertung. Erst in der 55. Minute traf Alpi Akbaydogan zum 4:0 - nach einer schönen Kombination. Danach ließen wir wieder einige Sitzer liegen! Marc Reier erhöhte dann zum Endstand von 5:0 in der 86. Minute nach einem Eckball! Tarrenz wurde nur in Minute eins und Minute neunzig richtig gefährlich – somit auch ein Lob an meine Abwehrspieler, welche sehr gute Arbeit geleistet haben!

Im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden! Die erhofften drei Punkte in einem schweren Auswärtsspiel haben wir entführt aus Tarrenz, auch wenn wir für unser Torkonto weitaus mehr tun hätten können! Großes Lob an mein Team!

Nun bereiten wir uns auf den Schlager zu Hause gegen das Seefelder Plateau am kommenden Sonntag dem 11.9.2022, vor und hoffen auf zahlreiche Unterstützung, zur Frühstücksmatinee um 10.30 Uhr!“