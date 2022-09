Fritzens festigt mit Sieg gegen Tarrenz Mittelfeldplatz – Rum stürzt Leader Vils

Details Montag, 12. September 2022 00:23

Der FC Schretter Vils hat in der siebenten Runde der Gebietsliga West die Tabellenführung verloren. Im Heimspiel gegen den SK Auto Kluckner Rum gab es eine 1:3-Niederlage – Rückfall auf Platz drei. Neu an der Spitze Rinn/Tulfes – 2:1 gegen Axams/Grinzens. Seefelder Plateau erobert Platz zwei – dazu reicht eine Nullnummer in Reichenau. Der SV Fritzens lässt gegen Tarrenz nichts anbrennen und gewinnt 6:2.

Spiel in Vils hätte auch in andere Richtung laufen können

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Ein sehr gutes Spiel gegen einen sehr guten Gegner. Unser Plan ist sgut aufgegangen. Allerdings gerieten wir in der achten Minute durch einen Eigenfehler in Rückstand – Dominik Holl traf zum 1:0 für Vils. Wir haben aber gut reagiert und unseren Matchplan weiter verfolgt. Nico Strobl hat in der 14. Minute ausgeglichen, die Führung durch Daniel Gschwentner in Minute 30. In Hälfte zwei hat die Heimelf sehr viel Druck gemacht, aber ist nicht wirklich zu zwingenden Möglichkeiten gekommen. Durch einen Konter in der Nachspielzeit hat Nico Strobl das 3:1 erzielt. Ein nicht unverdienter Sieg, aber das Spiel hätte auch in eine andere Richtung laufen können!“

Blitzstart von Fritzens gegen Tarrenz

Patrick Gigler, Trainer SV Fritzens: „Wir starteten fulminant in das Spiel - erzielten innerhalb von fünf Minuten drei Tore. Robert Richter, Oliver Weyer und Marcel Gritscher waren die Torschützen. Das war natürlich ein idealer Start, nahmen wir Tarrenz schon früh jede Hoffnung. Danach spielten wir sehr guten Kombinationsfußball und hätten eigentlich noch mehr Tore schießen müssen. Das 4:0 von Marcel Gritscher und das 5:0 von Oliver Weyer waren letztlich die Konsequenz der guten ersten halben Stunde. Das Gegentor von Kevin Lisowski entstand leider aus der dann einsetzenden Nachlässigkeit.

Die zweite Halbzeit begann mit einem unglücklichen Gegentor durch Kevin Liswoski nach einem Pressball etwa dreißig Meter vor dem Tor. Der Ball flog über unseren Goalie ins Tor. Danach war es leider kein gutes Spiel. Wir wollten nicht mehr und der Gegner konnte unsere Lässigkeit auch nicht nutzen. Das 6:2 durch Oliver Riedl brachte dann wieder die nötige Ruhe in unser Spiel.

Fazit: Ein Sieg, egal gegen welche Mannschaft, ist für uns absolut keine Selbstverständlichkeit und deshalb freuen wir uns auch sehr über die drei Punkte!“