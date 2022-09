Gernot Buratti und Gregor Eisenbeutl analysieren Reichenau II gegen Seefeld

Details Montag, 12. September 2022 16:49

Eine ziemlich kuriose Nullnummer hat es in der siebenten Runde der Gebietsliga West zwischen der SVG Reichenau II und dem FC Seefelder Plateau gegeben. Seefeld ab der 34. Minute in numerischer Unterzahl, vorab mit einigen guten Möglichkeiten auf die Führung. Das überraschende Ergebnis nach neunzig Minuten 0:0 – beide Trainer zeigen sich aber sehr zufrieden!

Punkt gegen starkes Seefeld eingefahren

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Mit dem FC Seefelder Plateau war am Sonntag eines der punktegleichen Top-3 Teams zu Gast zur Frühstücksmatinee in der Reichenau!

Somit gingen wir als klarer Außenseiter in diese Partie, auf die wir uns aber unter Woche gut vorbereitet hatten! In den ersten Minuten starteten wir wirklich sehr gut, konnten die Gäste tief in die eigene Hälfte drängen! In Minute 11 dann der erste Aufreger, Foul im Strafraum! Somit Gelbe Karte und auch zurecht Elfmeter! Leider scheiterten wir am starken Seefelder Keeper Peter Weiss, den Nachschuss konnte er auch entschärfen! Somit blieb es weiter beim 0:0. Jedoch wurden wir im Anschluss daran im Mittelfeld zu passiv und so übernahm der punktgleiche Tabellenführer die Kontrolle über das Spiel. Aber auch Seefeld war dann im Abschluss zu harmlos. In der 34. Minute ein großer Aufreger – Foulpfiff vom Schiri - Jeremy Kagoro foulte einen Seefelder, Gelbe Karte zurecht. Der aufgebrachte Sebastian Kolleger schoss den Ball auf unseren Spieler und wurde mit Gelb-Rot vom Platz geschickt. Dem aber nicht genug, attackierte er beim Verlassen des Platzes einen weiteren Spieler mit einem Bauchschlag! Gut, dass hier der Linienrichter alles beobachtet hatte! Kurz vor der Halbzeit dann eine der größten Chancen für uns, leider aber durch Jackson da Silva knapp am Tor vorbei! Mit einem 0:0 ging es dann in die Kabine!

Nach dem Pausentee versuchten wir zunächst geduldig weiterzuspielen und unsere Chance zu suchen. Aber Seefeld stand mit ihrer ganzen Erfahrung extrem stark hinten drin und verteidigte das 0:0 über die 90 Minuten!

Auch wenn wir mit einem Mann mehr agierten, muss ich meiner jungen Mannschaft hier ein großes Lob aussprechen, dass wir gegen ein starkes Seefeld einen Punkt einfahren konnten! Nun geht es am Wochenende weiter mit dem Auswärtsspiel in Götzens – hier wird es wohl noch mehr Einsatz und Kampfgeist benötigen, um eventuell etwas in die Reichenau zu entführen Pauschallob an das ganze Team!“

Top-Möglichkeiten in der ersten Hälfte für Seefeld

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „Aufgrund des gehaltenen Elfmeter von Peter und der Gelb-Roten Karte in der 36. Minute bin ich mit diesem Ergebnis sehr zufrieden. Wir hatten vier bis fünf Großchancen zu Beginn des Spiels, die leider nicht verwertet wurden. Fast sechzig Minuten in Unterzahl zu verteidigen gegen eine Mannschaft, die mit vier bis fünf KM1- Spieler hochgerüstet war, ist sehr ordentlich. Kompliment an das Team! Ab sofort voller Fokus auf das Heimspiel gegen Fritzens, wo wir uns die zwei verlorenen Punkte zurück holen werden!“

Beste Spieler FC Seefelder Plateau: Peter Weiss (Tor), Martin Kleinhans (IV)