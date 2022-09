Oberhofen Pfaffenhofen gewinnt mit dem Obmann im Tor gegen Paznaun

Details Sonntag, 25. September 2022 17:21

Nach drei Niederlagen in Folge ist dem FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen in der neunten Runde der Gebietsliga West wieder ein voller Erfolg gelungen. Mit einem 1:0 gegen den FC Paznaun konnte man sich wieder Richtung Tabellenmittelfeld bewegen. Götzens hat mit einem 9:0 Kantersieg in Fitzens zumindest für vierundzwanzig Stunden die Tabellenführung übernommen, denn Seefeld kam auswärts gegen Pitztal über ein 1:1 nicht hinaus.

Ganz wichtiger Dreier für die Moral!

Miroslav Rikanovic, Trainer FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen: „Nach drei Niederlagen merkt man klar, dass die Mannschaft unter großen Druck steht. In allen Spielen, in denen es eine Niederlage gesetzt hat, hat die Mannschaft aber überhaupt nicht schlecht gespielt. Wir wurden aber für jeden kleinen Fehler bestraft. Deswegen waren diese drei Punkte extrem wichtig für uns puncto Selbstvertrauen für die weiteren Spiele im Herbst 2022.

Wir waren von Anfang an hoch motiviert und hoch konzentriert. Wir hätten das Spiel schon früher entscheiden können. Wir hatten genug Chancen die wir leider nicht nutzen konnten, aber in Summe ein hochverdienter Sieg. In der 18. Minute konnten wir durch Abidin Ölmez in Führung gehen. Unser erster Tormann Markus Rebensteiner hatte eine Zahnoperation, deswegen heute im Tor unser Obmann Dominik Öfner, der seine letzte Partie vor Jahren gespielt hat und für unser Team die Null gehalten hat – ganz starke Leistung!“

Es bleibt extrem eng an der Tabellenspitze!

Die SPG Rinn/Tulfes gilt am Sonntag als klarer Favorit gegen den FC Tarrenz und würde mit einem Dreier punktemäßig zu Götzens aufschließen. Der SK Rum kommt der Tabellenspitze näher – 3:0 auswärts in Reichenau. Pitztal verliert mit dem 1:1 gegen Seefeld etwas an Boden, auch Seefeld selbst schmerzen die beiden verlorenen Zähler. Damit trennen die Top-5 nur vier Punkte. Bereita in der kommenden Runde am ersten Oktoberwochenende stehen sich im Schlager Seefeld und Rinn/Tulfes gegenüber. Götzens trifft zu Hause auf Pitztal. Rum ist vor den eigenen Fans gegen Fritzens klarer Favorit.