Seefeld rettet gegen Axams/Grinzens in letzter Sekunde einen Punkt – Oberhofen Pfaffenhofen mit klarem Sieg gegen Inzing

Details Montag, 10. Oktober 2022 10:22

In der elften Runde der Gebietsliga West ist es dem SV Götzens gelungen, den Vorsprung auf den schärfsten Verfolger FC Seefelder Plateau auszubauen. Götzens siegt auswärts gegen Rinn/Tulfes klar mit 6:1, Seefeld kann nach 0:1 Rückstand bei der SPG Axams/Grinzens in letzter Sekunde nur mehr einen Punkt retten. Götzens führt damit drei Punkte vor Seefeld und sechs Zähler vor Paznaun, Rietz/Stams und Rinn/Tulfes. Der FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen konnte mit einem 4:0 gegen die SU Inzing den Tabellenmittelfeldplatz festigen.

Gabriel Eiter verletzt sich beim Sieg von Oberhofen Pfaffenhofen gegen Inzing schwer

Miroslav Rikanovic, Trainer FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen: „Von Anfang an haben wir das Spiel unter Kontrolle gehabt. Nach dem Sieg im letzten Spiel gegen Paznau spürt man, dass die Mannschaft viel mehr Selbstvertrauen hat. Hinten waren wir stabil und haben sehr wenig zugelassen, vorne sehr effizient und in Summe war es ein hochverdienter Sieg. Wir konnten bereits in der 11. Minute durch Simon Waldeck in Führung gehen, Andreas Kofler hat in der 36. Minute auf 2:0 gestellt. Endgültig entschieden war die Partie mit dem Doppelschlag in der 53. und 59. Minute durch Abidin Ölmez und Simon Waldeck. Am Ende ein klarer 4:0 Erfolg. Aber die drei Punkte haben wir leider teuer bezahlt, bei uns haben sich vier Spieler verletzt. Leider ist Gabriel Eiter schwerer verletzt, er hat sich das Kreuzband gerissen und vor ihm liegt leider eine lange Pause.“

Seefeld gleicht in letzter Sekunde gegen Axams/Grinzens aus

Andreas Hörtnagl, Trainer SPG Axams/Grinzens: „In der ersten Halbzeit haben wir dem Gegner das Spiel überlassen, sind sehr gute Konter gefahren. Drei an der Zahl hätten eigentlich zur Führung reichen müssen, aber wir haben alle drei nicht konsequent genug fertig gespielt. In Hälfte zwei haben wir dann etwas nachgelassen, dazu kam eine Gelb/Rote Karte in der 69. Minute. In Unterzahl konnten wir dann aber in der 79. Minute durch Marco Oberschmied sogar in Führung gehen. Seefeld hat aber in der Nachspielzeit durch Mathias Schöpf ausgeglichen. Wir sind dem Dreier schon sehr nahe gewesen!“