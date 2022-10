Rum geht gegen Axams dreimal in Führung – es reicht aber nur für einen Punkt!

Details Sonntag, 23. Oktober 2022 13:31

Viel Frust für das Team der SK Auto Kluckner Rum im letzten Spiel der Hinrunde in der Gebietsliga West. Dreimal ging man gegen die SPG Axams/Grinzens in Führung – es reicht aber am Ende nur zu einem 3:3. Damit fehlen auf Leader Götzens (3:0 auswärts bei der SPG Rietz/Stams) bereits zehn Punkte. Trainer Markus Seelaus will in der Wintervorbereitung die Basis legen, um diesen Rückstand im Frühjahr 2023 aufholen zu können. Vils siegt 2:1 bei der SPG Pitztal, am Sonntag um 16 Uhr noch das Spiel von Seefeld in Tarrenz.

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Es war ein Spiel passend zu unserem ganzen Herbst! Durch unnötige Eigenfehler haben wir es den Gegner ermöglicht, sehr einfache Tore zu erzielen. Wir konnten zwar in der fünften Minute bereits durch Nico Strobl in Führung gehen, aber zehn Minuten später hat Fabian Happ ausgeglichen. Dann abermals in der 32. Minute unsere Führung zum 2:1 durch Daniel Gschwentner, aber kurz vor der Pause trifft Lukas Schweighofer zum 2:2. Und auch die dritte Führung durch Emre Bicer in Hälfte zwei wurde von Maximilian Riedl in der 76. Minute ausgeglichen. Und wenn man auswärts dreimal in Führung geht, ist es natürlich nicht sehr erfreulich, wenn man nur mit einem Punkt nach Hause fahren muss. Zum Schluss hatte Axams sogar noch die große Möglichkeit, den Siegtreffer zu erzielen! Fazit: sehr viel harte Arbeit erwartet uns in der Wintervorbereitung, um die verlorenen Punkte vom Herbst wieder gut zu machen!“