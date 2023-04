Klare Erfolge von Reichenau II gegen Pitztal und von Paznaun gegen Rietz/Stams

Details Dienstag, 04. April 2023 16:06

Der FC Raiba Paznaun bleibt im Geschäft und darf sich weiter Chancen auf eine Top-Platzierung in der Gebietsliga West ausrechnen. Gegen die SPG Rietz/Stams konnte unter dem neuen Trainer Emrah Can mit 3:0 gewonnen werden. Kurios die Partie zwischen SVG Reichenau II und SPG Pitztal. Reichenau erzielt nicht weniger als fünf Treffer in Unterzahl und gewinnt mit 7:2. Ein ganz starkes Lebenszeichen des Tabellenvorletzten, der sich aber keine Abstiegssorgen machen muss, denn der Polster auf den punktelosen Tabellenletzten Tarrenz ist mit dreizehn Zählern beruhigend.

Reichenau II erzielt gegen Oitztal fünf Tor ein Unterzahl!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau 1b: „Für das Spiel gegen die SPG Pitztal hatten wir uns viel vorgenommen. Der verpatzte Auftakt letzte Woche in Fritzens, trotz einer 2:0 Führung, schien aber gut von allen verarbeitet worden zu sein, und in den Trainings wurde gut gearbeitet unter der Woche.

Die Jungs gingen hellwach in die Partie und konnten in der zweiten Minute durch Jers Kagoro mit 1:0 in Führung gehen. Danach wurden zwei große Chancen liegen gelassen, sonst hätte es hier schon 2:0 oder 3:0 stehen müssen. Die SPG aus Pitztal wurde etwas stärker und konnte in der 24. Minute ausgleichen. Der Jubel der Gäste dauerte aber nicht lange, denn Kapitän Matteo Buratti traf per Elfmeter zur 2:1-Führung. Knapp acht Minuten vor der Pause zeigte Schiri Bihar, unserem Jackson da Silva die Gelb-Rote Ampelkarte. Dumm, denn beide Gelbe Karten gab es wegen Kritik. Fünfzig Minuten also nur mehr mit zehn Mann. Wir tüftelten schon an einer Umstellung, ehe kurz vor der Halbzeit Fabio Wurzer zur 3:1 Führung traf.

Nach dem Pausentee, wurden die Pitztaler immer gefährlicher und man merkte den fehlenden Spieler bei uns zunehmend. Doch in die Drangphase der Gäste verwandelte Fabi Krump das Runde ins Eckige per direktem Freistoß. Pitztal machte das Spiel, aber wir standen gut und konterten eiskalt. Zuerst der kurz zuvor eingewechselte Malle Chris, er vollendete einen Sololauf über dreißig Meter eiskalt. Dann Ergebniskosmetik der Pitztaler, mit dem 2:5 nach einer Standardsituation.In Folge war wiederum war der quirlige Chris Malle zur Stelle, der einen Stangelpass von Leo Gashi einnetzte und zwei Minuten vor Spielende eine ähnliche Aktion. Malle als Vorbereiter für Passi Nagler, der den Ball zum 7:2 Heimerfolg verwertete.

Pauschallob an das gesmate Team, fünfzig Minuten in Unterzahl gegen robuste Pitztaler, dabei fünf Tore in Unterzahl erzielt. Respekt und Riesenlob für meine Jungs! Hoffentlich behalten wir die aktuelle Leistung bei, denn Punkte werden dringend benötigt. Die besten Spieler: das gesamte junge Team!“

Klarer Erfolg von Paznaun gegen Rietz/Stams

Emrah Can, Trainer FC Raiba Paznaun: „Wir haben spielerisch von Anfang an die Kontrolle über das Spiel gehabt. Der Gegner hatte kurz vor der Halbzeit den ersten und auch den einzigen Torschuss, den unser Torwart sensationell geklärt hat. Wir konnten in der 14. Minute durch Thomas Schmid in Führung gehen. Eigentlich hätten wir in der ersten Halbzeit schon höher führen müssen, aber wir konnten den Sack nicht zumachen. Meiner Meinung nach haben wir auch in der zweiten Halbzeit dominiert. Thomas Schmid und Daniel Spiss haben in Hälfte zwei getroffen. Mit dem Ergebnis bin ich absolut zufrieden, wir hätten durchaus auch höher gewinnen können, aber es gibt Schlimmeres als 3:0 zu gewinnen:)!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei