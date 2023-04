Heißes Spitzenduell zwischen Rum und Götzens

Details Sonntag, 16. April 2023 01:59

Gipfeltreffen in der 17. Runde der Gebietsliga West zwischen dem SK Auto Kluckner Rum und Leader SV Götzens vor toller Zuschauerkulisse. Götzens zeigt warum man klar und deutlich ganz oben steht, Rum beweist kämpferische Qualität und holt am Ende ein 2:2. Damit kann Rum Platz zwei verteidigen, denn Verfolger Seefeld kann im zweiten Spitzenspiel der Runde in Paznaun auch nur ein 2:2 holen. Rinn/Tulfes verpasst die Chance der Tabellenspitze näher zu kommen – eine 1:2 Niederlage in Fritzens.

Wird nicht mehr lange dauern, bis wir Götzens zum Titel gratulieren können!

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Das Spiel war wie erwartet ein sehr heiß umkämpftes! In einer guten Anfangsphase konnten wir den Gegner immer wieder im Spielaufbau stören und kamen so zu relativ einfachen Ballgewinnen. So war es auch dann in Minute zehn, Ivic mit Zuspiel auf Mandic und der überbrückte mit gutem Tempo das komplette Mittelfeld und schob mit links locker zur Führung ein! Mit der Führung im Rücken haben wir dann leider aufgehört Fußball zu spielen und Götzens wurde von Minute zu Minute gefährlicher. In dieser Phase zeigte Götzens, warum sie verdient an der Tabellenspitze stehen. Wir konnten uns in keiner Phase vom Spiel befreien und Götzens hatte eine Möglichkeit nach der anderen. Wir haben diese Situationen aber immer wieder gut verteidigt und hatten in der einen oder anderen Situation auch das nötige Glück. Mit 1:0 für meine Mannschaft ging es in die Pause.

In der 2. Halbzeit ein ähnliches Bild, nur konnte Götzens eine sehr undurchsichtige Situation ausnutzen und der Linienrichter entschied auf Tor durch Oliver Prader in der 64. Minute. Durch einen abgefälschten Schuss ging Götzens in der 69. Minute durch Clemens Soraruf in Führung und alles schien erledigt zu sein!

Doch meine Mannschaft hat plötzlich wieder angefangen den Ball laufen zu lassen und hat das Spiel wieder ein wenig in die gegnerische Hälfte verlegen können. Durch einen Elfmeter gelang uns der Ausgleich durch Matej Ivic in der 77. Minute und die Partie war wieder komplett offen. Durch zwei Gelb/Rote Karten auf unserer Seite kam Götzens dann noch zu zwei bis drei guten Möglichkeiten, durch die sie das Spiel eigentlich entscheiden hätten müssen!

Im Endeffekt war es ein sehr emotionales und spannendes Spiel vor einer tollen Kulisse! Wir können mit dem Punkt sehr gut leben und ich denke es wird nicht mehr lange dauern, bis wir Götzens zum Titel gratulieren können. Respekt an mein Team für diese kämpferisch herausragende Leistung und den sehr guten Start in die Rückrunde!“

