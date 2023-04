Oberhofen Pfaffenhofen dreht 0:2 gegen Rietz/Stams

Details Montag, 17. April 2023 16:25

Der FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen ist auch in der 17. Runde der Gebietsliga West schnell in Rückstand geraten. 0:2 nach zwanzig Minuten zu Hause gegen die SPG Rietz/Stams, aber die Kicker von Miroslav Rikanovic drehen auch diese Partie und gewinnen am Ende 4:2.

Wir wollten diese Punkte einfach viel mehr!

Miroslav Rikanovic, Trainer FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen: „Wieder ein schneller 0:2 Rückstand. Die Gäste gingen in der sechsten Minute durch Tobias Kranebitter in Führung, auch den zweiten Treffer für Rietz/Stams erzielt Tobias Kranebitter in der 20. Minute. Aber wieder hat meine Mannschaft Charakter gezeigt, sie hat nicht aufgegeben. Wir haben immer weiter probiert, Lösungen zu finden, den Gegner immer wieder unter Druck gesetzt. In der 64. Minute ist dann Simon Waldeck das 1:2 gelungen, so ging es in die Pause.

Mit dem Ausgleichstreffer eine halbe Stunde vor Schluss durch Hami Yilmaz war schon klar, dass wir in dieser Spielphase die deutlich bessere Mannschaft gewesen sind. Diesen Schwung haben wir ausgenutzt, um mit Angriffspressing die Gäste zu Fehler zu zwingen. Mit dem Führungstreffer zwanzig Minuten vor Schluss, abermals durch Hami Yilmaz, war das Spiel praktisch entschieden. Wir wollten diese Punkte einfach viel mehr!“

