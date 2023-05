Rum verteidigt mit souveränem Sieg gegen Paznaun Tabellenplatz zwei

Details Montag, 01. Mai 2023 18:53

In der 19. Runde der Gebietsliga West hatte Leader SV Götzens zu kämpfen, um sich in Vils mit 1:0 durchzusetzen. Der Tabellenzweite SK Auto Kluckner Rum hat mit einer sehr starken zweiten Hälfte gegen den FC Paznaun einen klaren 5:0-Sieg eingefahren. Bitterer Rückschlag für den FC Seefelder Plateau im Kampf um den Aufstieg. Mit einem 0:2 auswärts gegen Oberhofen Pfaffenhofen fehlen nun drei Punkte auf Platz zwei. Rinn/Tulfes hält sich mit einem 2:1 gegen Inzing im Spiel um den zweiten Aufstiegsplatz.

Dominanter Auftritt von Rum in Hälfte zwei

Markus Seelaus, Trainer SK Rum: „Von Beginn an haben wir versucht, unser Spiel auf geduldigen Ballbesitz auszulegen. Es ist uns auch relativ gut gelungen und wir konnten einige Situationen in der gegnerischen Hälfte kreieren. Durch drei Fehler im Spielaufbau hätte aber auch Paznaun die Führung erzielen können. Durch eine kurz abgespielte Ecke über Kröll und Ivic konnten wir Überzahl herstellen und Jurica Mandic an der ersten Stange freispielen. Mit dem nach siebenundzwanzig Minuten 1:0 im Rücken wurden wir im Gegensatz zu den letzten Spielen immer ballsicherer. Durch einen wunderschönen Schuss von Luca Kröll am 16er konnten wir die Führung ausbauen und mit 2:0 in die Halbzeit gehen!

Ein sehr dominantes Spiel in der zweiten Halbzeit, wir haben den Ball schön laufen gelassen und durch eine kurz abgespielte Ecke durch Tim Zimmermann auf 3:0 erhöhen können. Eine sehr schöne Aktion über Mayrhofer konnte unser Goalgetter Nico Strobl zum 4:0 verwerten. Das 5:0 abermals durch Nico Strobl, war dann der Schlusspunkt in dieser Partie. Im Großen und Ganzen wirklich ein sehr überzeugender und toller Auftritt meiner Mannschaft, ich hoffe, wir können dieses Level halten und unseren Tabellenplatz weiter behaupten!“

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei