Vils holt in Rum drei Punkte – Paznaun siegt mit Thomas Schmid Doppelpack in Inzing

Sonntag, 07. Mai 2023

Der Trainer des SK Auto Kluckner Rum hofft, dass der Warnschuss in Runde 20 der Gebietsliga West gehört wird. Rum verliert das Heimspiel gegen den FC Vils mit 0:2. Rinn/Tulfes schließt nach einem 2:1 bei der SPG Axams/Grinzens bis auf einen Punkt auf Rum an. Seefeld kann die Niederlage von Rum nicht nutzen – auch eine Heimniederlage im Ausmaß von 0:1 gegen Reichenau II. Damit fällt Seefeld auf Tabellenplatz vier zurück. Der FC Paznaun feiert einen wichtigen 3:1 Erfolg in Inzing und liegt nur mehr vier Punkte hinter dem zweiten Aufstiegsplatz. Leader Götzens marschiert weiter dem Titel entgegen. 4:3 Erfolg gegen Oberhofen Pfaffenhofen und damit schon neun Punkte Vorsprung auf die Nummer zwei Rum.

Hoffe es war ein Warnschuss zur rechten Zeit!

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Das erwartet schwierige Spiel gegen einen unangenehmen, defensiv sehr gut organisierten Gegner! In der ersten Halbzeit hatten wir gefühlt 70% Ballbesitz und konnten auch drei bis vier gefährliche Situationen im Strafraum heraus spielen, aber leider nicht verwerten. Auch eine strittige Situation um ein Handspiel der Gäste hätte eventuell zugunsten unsere Mannschaft entschieden werden können!

Die zweite Halbzeit war dann einfach nur mehr enttäuschend. Die Gäste kamen durch eine schöne Einzelleistung zum ersten wirklichen Torschuss und dieser landete auch sofort im kurzen Eck zum 0:1! Torschütze war Thomas Gundolf. Anschließend hatte man nie wirklich das Gefühl, dieses Spiel noch drehen zu können. Trotzdem kamen wir aus dem nichts zu einer Riesenausgleichsmöglichkeit! Aber passend zum Spiel konnten wir dieses nicht verwerten. Das 2:0 gelang Vils durch einen Freistoß von Manuel Hummel mitten durch die Mauer. Aufgrund unserer Leistung in der zweiten Halbzeit war die Niederlage absolut verdient und hätte auch durchaus noch höher ausfallen können. Gratulation an die Gäste aus Vils zu dieser organisierten und guten Leistung. Ich hoffe, es war der Warnschuss zur rechten Zeit, bevor es in die entscheidenden letzten sechs Runden geht!“

Hatte nie das Gefühl, dass wir in Inzing verlieren könnten!

Sandro Kleinhans, Trainer FC Paznaun: „In der ersten Hälfte sind wir nicht mutig aufgetreten. Zu viele Fehlpässe. Vier Minuten waren gespielt, wir waren nach einem Eckball der Heimelf unsortiert und Inzing konnte durch Anton Thurner in Führung gehen. In Hälfte zwei haben wir umgestellt, Inzing ab der 47. Minute mit einem Mann weniger. Diese Rote Karte und ein wesentlich besserer Spielaufbau meiner Mannschaft lässt uns wesentlich besser ins Spiel kommen. Eigentlich hatte ich aber nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren könnten. Andreas Kathrein mit dem 1:1 in Minute fünfzig! Ein Doppelpack von Thomas Schmid in der 63. und 70. Minute bringt uns am Ende den 3:1 Erfolg!“

