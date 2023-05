Rum und Seefeld gewinnen im Rennen um den Aufstieg in Oberhofen bzw. Fritzens

Details Montag, 15. Mai 2023 00:28

Der Tabellenführer der Gebietsliga West SV Götzens, lässt auch in der 21. Runde nichts anbrennen – 2:0 auswärts gegen SVG Reichenau II. Extrem spannend der Kampf um den zweiten Aufstiegsplatz. Der SK Auto Kluckner Rum verteidigt mit einem 2:1 Erfolg beim FC Fritz Oberhofen Pfaffenhofen Tabellenplatz zwei. Aber der FC Seefelder Plateau bleibt dran – 5:1 beim SV Fritzens. Die SPG Rinn/Tulfes verliert etwas an Boden – nur 1:1 im Heimspiel gegen SPG Rietz Stams. Götzens ganz klar vorne – neun Punkte Vorsprung auf Rum. Rum hat drei Punkte Vorsprung auf Seefeld und Rinn/Tulfes.

Knapper Erfolg für Rum in Oberhofen!

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Ein sehr spannendes Spiel bis zur allerletzten Sekunde! Beide Mannschaften konnten sich in der ersten Halbzeit im Großen und Ganzen sehr gut neutralisieren. Eine gefährliche 2:1 Situation aus dem Spiel konnten wir leider nicht sauber fertig spielen. Zwei bis drei sehr gute Standardsituationen führten ebenfalls nicht zur Führung. Durch eine – aus meiner Sicht - umstrittene Abseitsstellung war Oberhofen dann die Mannschaft, die in Führung ging. Andreas Kofler traf in der 36. Minute. 1:0 für Oberhofen zur Halbzeit.

In der zweiten Halbzeit änderten wir unsere Spielanlage und konnten immer mehr Gefahr ausstrahlen. Durch unsere Wechselspieler gelang uns der verdiente Ausgleich, Manuel Gstrein trifft in Minute 74. Und nur kurze Zeit später gab es auch für uns eine strittige Abseitsstellung, die zur Führung durch Nico Strobl führte. Ab diesem Zeitpunkt war es ein ständiges Hin und Her mit Möglichkeiten auf beiden Seiten. Zum Glück konnten wir den knappen Vorsprung über die Zeit retten und ganz wichtige Punkte im Aufstiegskampf einfahren!“

Coach von Seefeld nach Sieg in Fritzens: „Da müssen wir jetzt drauf bleiben!“

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „Wir waren von Anfang an sehr präsent, hatten das Spiel im Griff und haben Druck auf die Heimelf ausgeübt. Mathias Schöpf brachte uns in der 13. Minute in Führung und er verwandelte auch einen Strafstoß neun Minuten später zum 2:0. So ging es in die Pause. Fritzens schafft in der 57. Minute den Anschlusstreffer durch Rene Schwaninger, aber fünf Minuten später können wir wieder nachlegen. 3:1 durch Alexander Panhofer. Alexander trifft dann auch noch in Minute 74 und 81. Wir haben wieder zu unseren Stärken zurückgefunden. Die Spielidee wurde heute sehr gut umgesetzt, da müssen wir jetzt drauf bleiben, dann ist in den kommenden Wochen noch einiges möglich!“

