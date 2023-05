Duell um den zweiten Aufstiegsplatz – Siege für Rum gegen Reichenau II und der SPG Rinn/Tulfes in Tarrenz

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:43

In der 22. Runde ist der SV Götzens dem Titel in der Gebietsliga West wieder ein Stückchen näher gekommen – 7:0 gegen Fritzens. Vier Runden vor Schluss beträgt der Puffer auf Verfolger Rum weiterhin neun Punkte. Das Duell um den zweiten Aufstiegsplatz bleibt spannend. Der SK Auto Kluckner Rum hatte nur in der ersten Halbzeit gegen SVG Reichenau II leichte Probleme, gewinnt aber am Ende 3:0. Ganz klar der 5:0 Erfolg der SPG Rinn/Tulfes beim FC Tarrenz. Rum und Rinn/Tulfes trennen weiterhin drei Punkte. Der FC Seefelder Plateau verliert mit einer 1:2-Heimniederlage gegen SPG Pitztal den direkten Kontakt zur Aufstiegszone.

Wichtiger Dreier von Rum gegen Reichenau II im Kampf um Platz zwei

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Da die Vorbereitung unter der Woche nicht hundertprozentig nach Plan verlaufen ist, wunderte es mich auch nicht, dass wir in der ersten Halbzeit nicht wirklich in Fahrt gekommen sind. Der Gegner versuchte uns immer wieder hoch zu attackieren und aufgrund unserer Passivität konnten wir nicht wirklich ins Spiel finden. In der zweiten Halbzeit wurden wir dann wesentlich besser und wir konnten von Minute zu Minute mehr Druck aufbauen. Ein zu hundert Prozent reguläres Tor wurde uns leider aus unerklärlichen Gründen aberkannt und so war es dann erst in der 71. Minute, als wir durch Hanno Altindagoglu die Führung erzielen konnten. Durch zwei Standards konnten wir zum Glück den Vorsprung auf 3:0 ausbauen und die Reichenau glaubte dann nicht mehr an die Wende! Im Endeffekt konnten wir unsere Pflicht erfüllen und einen weiteren wichtigen Sieg im Kampf um Platz zwei einfahren. Da Rinn am Vortag wieder siegte und nicht locker lässt, war es enorm wichtig für uns wieder einen kleinen Vorsprung herstellen zu können!“

SPG Rinn/Tulfes lässt nicht locker – 5:0 in Tarrenz

Andreas Pinzger, Trainer SPG Rinn/Tulfes: „Von der ersten Sekunde an ein Spiel auf ein Tor, wir konnten uns Chance um Chance heraus spielen. Das Ganze hätte auch zweistellig werden können. Keine Gefahr, ein Gegentor zu erhalten. Per Strafstoß sind wir in der 33. Minute durch Michael Platzer in Führung gegangen. Noch vor der Pause das 2:0 durch Max Unterlechner, in Hälfte zwei haben Michael Platzer, Max Unterlechner und Jakob Rahbar getroffen. Ein wichtiger 5:0 Erfolg!“

