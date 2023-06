Paznaun dreht 0:2 gegen Reichenau II – Rückschlag für Rum im Kampf um den Aufstieg in Fritzens

Details Montag, 05. Juni 2023 15:12

Der SV Götzens ist Meister der Gebietsliga West 2022/23. Mit einem 1:0 bei der SPG Pitztal holt sich Götzens den Titel – drei Runden vor Schluss. Mit ein Grund das überraschende 3:3 des SK Auto Kluckner Rum in Fritzens. Rum hat es zwar weiter selbst in der Hand, den Aufstieg zu fixieren, hat aber nur mehr einen Punkt Vorsprung auf Rinn/Tulfes (6:0 gegen Seefeld) und zwei Punkte Vorsprung auf den FC Paznaun. Paznaun damit nach dem 5:3 bei der SVG Reichenau II wieder voll im Geschäft, was einen möglichen Aufstieg betrifft. Der Schlager am kommenden Mittwoch, dem 7. Juni 2023, zwischen Götzens und Rinn/Tulfes kommt im Aufstiegskampf besondere Bedeutung zu. Rum empfängt die SPG Pitztal und Paznaun empfängt Fritzens.

Vier Treffer von Thomas Schmid für Paznaun gegen Reichenau II

Emrah Can, Trainer FC Paznaun: „Der Gegner hat uns von Anfang an gleich angepresst und hat die erste Halbzeit eigentlich auch kontrolliert. Bereits in der dritten Minute haben sie durch Florian Konrad schon das erste Tor gemacht und sind auch verdient mit zwei Toren Vorsprung in die Halbzeitpause gegangen. Den zweiten Treffer hat Jeremy Kagoro für Reichenau erzielt. Zur Halbzeit haben wir dann mit einem Doppeltausch reagiert und auch ein paar Positionen verändert. Kaum aus der Kabine rausgekommen, konnte man schon merken, dass die zweite Halbzeit ganz eine andere als die erste Halbzeit sein wird. Nach sieben Minuten bereits schon ausgeglichen durch zwei Treffer von Thomas Schmid. Danach haben meine Spieler ihre Routine ausgespielt und durch drei weitere Tore – zweimal Thomas Schmid und einmal Andreas Kathrein – gingen wir 5:2 in Führung. So konnten wir dann einen in der zweiten Halbzeit ungefährdeten Sieg einfahren. Der Heimelf ist in der Nachspielzeit noch das 3:5 gelungen. Ganz speziell muss ich die Einstellung in der zweiten Halbzeit loben, absolute Siegermentalität, die da gezeigt wurde! Ich möchte mich auch bei unseren Fans bedanken, die uns wie immer in der Ferne so zahlreich unterstützt haben!“

Drei Treffer von Daniel Jäger für Fritzens gegen Rum

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Leider konnten wir in keiner Phase des Spiels eine Dominanz aufbauen! Fritzens war von Beginn an aggressiver und wollte an diesem Tag einfach mehr! Fritzens ging auch durch Daniel Jäger in der 10. Minute in Führung, wir konnten dann noch vor der pause das Spiel durch zwei Treffer von Hanno Altindagoglu vorübergehend drehen. Nach dem 3:1 durch Jurica Mandic kam Fritzens im Gegenstoß durch Daniel Jäger wieder auf 2:3 heran. Daniel Jäger gelingt auch das 3:3 in der 68. Minute. Natürlich ein kleiner Rückschlag im Aufstiegskampf, aber wir haben es nach wie vor selbst in der Hand! Zum Glück haben wir nicht lange Zeit, um großartig nachzudenken und können es am Mittwoch, dem 7. Juni 2023 um 20 Uhr zu Hause gegen Pitztal wieder besser machen!“

