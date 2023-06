Rum hat nach Punkt gegen Rinn/Tulfes Aufstieg selbst am Fuß – Kantersieg von Paznaun gegen Pitztal

Details Dienstag, 13. Juni 2023 01:27

Hochdramatische Partie zwischen der SPG Rinn/Tulfes und dem SK Auto Kluckner Rum in der 25. Runde der Gebietsliga West. Rum gelingt kurz vor Schluss der extrem wichtige Ausgleich zum 2:2. Damit hat Rum es selbst am Fuß in der letzten Runde am 17. Juni 2023 mit einem Heimsieg gegen die SPG Axams/Grinzens Platz zwei und damit den Aufstieg zu fixieren. Der FC Paznaun gewinnt zwar ebenfalls mit 6:0 auswärts gegen SPG Pitztal, ist aber bei gleicher Punktezahl im direkten Duell mit Rum im Nachteil. Götzens steht schon lange als Meister fest, gewinnt auch die vorletzte Partie mit 6:0 bei der SPG Axams/Grinzens. Tarrenz muss in die Abstiegsrelegation, das steht ja schon extrem lange fest.

Rum holt extrem wichtigen Punkt in Tulfes

Markus Seelaus, Trainer SK Auto Kluckner Rum: „Im gestrigen Spiel merkte man von Beginn die spannende Ausgangslage! Wir starten relativ gut ins Spiel und konnten durch eine Standardsituation per Marcel Föger das 1:0 erzielen! Aus einer Ecke für uns und einen unnötigen Ballverlust konnte Rinn/Tulfes im Konter durch eine schöne Einzelleistung von Max Unterlechner den Ausgleich erzielen. In den Minuten nach dem Ausgleichstreffer konnten wir leider zwei bis drei Top-Möglichkeiten nicht nutzen und so gelang Rinn durch einen Freistoß von Michael Platzer kurz vor der Pause das 2:1!

In der zweiten Halbzeit versuchten wir natürlich alles zu unternehmen, um den so wichtigen Ausgleich zu erzielen. Viele Fehlpässe und ein sehr organisierter Gegner machten uns das Leben aber schwer. Rinn/Tulfes hat es dann zum Glück verabsäumt, den Sack mit zwei bis drei hundertprozentigen Torchancen frühzeitig zuzumachen. Und so kam es kurz vor Schluss zu einer sehr umstrittenen Situation im 16er der Rinner Keiner wusste so wirklich, wer bei dem Gerangel im Strafraum gefoult wurde, aber laut Schiedsrichter konnte er einen klaren Stoß von hinten wahrnehmen und ahndete dies mit Strafstoß. Nico Strobl übernahm die Verantwortung und schob sicher zum Ausgleich ein. Ein unglaublich wichtiger Punkt in einer bis zur letzten Sekunde spannenden Partie mit vielen Emotionen. Nun freuen wir uns auf das große Finale zu Hause gegen Axams und hoffen natürlich den Aufstieg mit einem Sieg vor eigenem Publikum fixieren zu können!“

Hattrick von Thomas Schmid für Paznaun gegen Pitztal

Emrah Can, Trainer FC Paznaun: „Pitztal war sehr defensiv eingestellt und hat mit hohen Bällen agiert. Wir hätten bereits in der ersten Hälfte den Sack zumachen können, aber unser Goalie hat bei Angriffen von Pitztal sehr gut reagiert. Wir waren aber sicherlich die stärkere Elf, schafften aber nur das 1:0 durch Thomas Schmid in der dritten Minute. Die zweite Hälfte war wesentlich interessanter und wir haben sehr schöne Spielzüge gezeigt. Thomas Schmid gelingt ein Hattrick, weitere Treffer von David Wechner und Leo Walter. Das 6:0 am Ende auch in dieser Höhe verdient. Super Partie von den Jungs und unsere geilen Fans haben uns wieder unterstützt!“

