Coach von Seefeld nach Niederlage gegen Rietz/Stams: „Worüber wir schon das ganze Frühjahr stolpern!“

Details Dienstag, 13. Juni 2023 02:11

Lange Zeit konnte der FC Seefelder Plateau in der Meisterschaft 2022/23 der Gebietsliga West ganz oben mitspielen. Platz zwei nach der Hinrunde, aber in der Rückrunde lief es durchwachsen – nur Platz zehn eine Runde vor Saisonschluss in der Rückrundentabelle. Trotzdem war es eine gute Saison für Seefeld, Trainer Gregor Eisenbeutl wird Seefeld im Sommer verlassen. Die Redaktion von ligaportal.at bedankt sich für die tolle Zusammenarbeit und wünscht für die Zukunft alles Gute! Im vorletzten Spiel der laufenden Saiosn unterlag Seefeld bei der SPG Rietz/Stams mit 1:3.

Rietz/Stams dreht das Spiel gegen Seefeld

Gregor Eisenbeutl, Trainer FC Seefelder Plateau: „Wir haben das Spiel kontrolliert und gingen verdient mit 1:0 in der 22. Minute durch Manuel Larcher in Führung. In der zweiten Halbzeit hat man gesehen, worüber wir aktuell schon das ganze Frühjahr stolpern. Ein schwerer Eigenfehler brachte uns den Ausgleich durch Benjamin Parth und dann hat die Mannschaft den Faden verloren. Samuel Waldeck und Patrick Falkner haben den 3:1 Erfolg für Rietz/Stams fixiert. Wir hatten die besseren Chancen im Spiel, haben diese aber nicht verwertet. Mein Rücktritt zum Saisonende wird jetzt mit dem letzten Heimspiel fixiert. Wir werden das letzte Spiel mit aller Motivation angehen und die sehr gute Saison 22/23 ab schließen!“

