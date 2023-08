Paznaun stößt mit Erfolg gegen Sölden auf Tabellenplatz vier vor!

Details Montag, 28. August 2023 23:51

Die SPG Rinn Tulfes und der FC Raiba Paznaun haben in der dritten Runde der Gebietsliga West die größten Sprünge in der Tabelle nach oben gemacht. Rinn/Tulfes mit einem 3:2 gegen Pitztal auf Platz zwei und Paznaun mit einem 5:1 gegen Sölden auf Platz vier!

Emrah Can, Trainer FC Paznaun: „in der ersten Halbzeit hatten wir wesentlich mehr Spielanteile. Bis auf ein Torschuss aus dreißig Metern konnte der Gegner nicht wirklich gefährlich werden. Wir haben es geschafft, den Ball öfters hinter die Abwehrkette zu bringen, wurden aber oft durch eine Abseitsentscheidung eingebremst. Aber zu zwei Toren hat es gereicht. Fritz Dominik mit dem Kopf und Alessandro Platz per Volley - beide durch Andy Kathrein aufgelegt - waren erfolgreich. Leider konnte der Gegentreffer in der Endphase aus einem Eckball durch Nevio Reinstadler nicht vermieden werden.

In der zweiten Halbzeit waren die ersten zwanzig Minuten sicherlich nicht besonders fein für beide Seiten zu spielen. Starker Regen und Wind haben sicherlich beide Mannschaften stark beeinflusst. Danach hat der Gegner versucht, über Standards gefährlich zu werden, aber diese konnten wir ohne große Probleme entschärfen. In den letzten zwanzig Minuten haben wir dann noch einen Gang zugelegt und konnten noch weitere Treffer durch Fritz Dominik, Grün Lukas und Kathrein Andreas erzielen. Absolut verdienter Sieg meiner Mannschaft. Jetzt gilt es die Spielfreude in die nächsten Spiele mitzunehmen.

Man of the Match: Andy Kathrein mit vier Auflagen und einem Tor!“

