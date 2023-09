Reichenau II verteidigt auch gegen Tarrenz die weiße Weste

Details Montag, 04. September 2023 16:14

In der vierten Runde der Gebietsliga West tat sich SVG Reichenau II in der ersten Hälfte gegen den FC Tarrenz schwer – 1:1 zur Pause. In Hälfte zwei lief es aber wesentlich besser mit der Chancenauswertung und so gab es am Ende einen klaren 4:1 Erfolg. Rinn/Tulfes stürzte in der Tabelle nach einem 3:6 in Seefeld in der Tabelle auf Platz sieben ab, Seefeld eroberte Platz zwei. Vils (4:0 gegen Axams/Grinzens) und Mieminger Plateau (5:3 bei der SPG Rietz/Stams) liegen nach Verlustpunkten aber noch vor Seefeld.

Riesenkompliment an meine Mannschaft!

Gernot Buratti, Trainer SVG Reicehnau II: „Am Samstag war der FC Tarrenz zu Gast am Kunstrasen Reichenau, und die Gäste kamen mit einer Portion Selbstvertrauen nach dem Sieg im Nachtragspiel gegen die SPG Rietz/Stams.

Und das merkte man gleich auch in den ersten Minuten. Die Tarrenzer spielten mutig mit und kamen genauso wie wir zu einigen guten Chancen. Ärgerlich bei uns war, dass wir die drei oder vier Hundertprozentigen nicht nutzen konnten, und so war es der FC Tarrenz der mit 0:1 in Führung ging. Die Entstehung dazu ebenso ärgerlich, da wir in einem sicheren Ballbesitz in Mittelfeld der eigenen Hälfte die Kugel leichtfertig verloren und Tarrenz blitzschnell den Ball in die Tiefe spielte, beim Klärungsversuch durch meinen Abwehrspieler entschied der Unparteiische aber dann auf Foul und Strafstoß – aber auch zu Recht! Thomas Waibl, lies sich die Gelegenheit nicht entgehen und schoss Tarrenz zur Führung! Die Reaktion meiner Mannschaft nach dem Rückstand, lobenswert! Sie agierte noch mehr nach vorne, spielte schöne Fußball und belohnte sich nach einer großartigen Kombination mit einem wunderschönen Treffer von Plator Doqaj in Minute 34. mit dem Ausgleich. Das war dann auch das Ergebnis zur Pause.

Viele Worte hat es zur kurzen Pausenanalyse nicht benötigt, die Jungs wussten selbst, dass die mangelnde Chancenauswertung das Hauptthema war!

In der zweiten Halbzeit kamen wir besser ins Spiel, konnten Tarrenz etwas weiter in die eigene Hälfte drängen und belohnten uns für unser weiter offensives Spiel mit dem 2:1 in Minute 63 durch Masetti Matteo. Nach einer kurzen Ballbesitzphase spielte Samu Mattersberger den Ball tief auf Matteo, der tanzte seinen Gegenspieler aus und lief allein halb links auf den Keeper und schob ein! Tarrenz wurde im Anschluss offensiver, jedoch wurde auch die Gangart der Gäste härter, und es gab zahlreiche unnötige Fouls. Wir standen aber weiterhin hinten sehr gut, haben nicht das Geringste anbrennen lassen und konnten in der Minute 89., durch Florian Konrad den Deckel spät, aber endgültig drauf machen! Ein lang gespielter Freistoß aus der eigenen Hälfte verlängerte Florian Konrad auf Malle Christian, der per Kopf weiter in den Lauf von Flo spielte, dieser zog am 16er ab, ein schönes Tor zum 3:1!! In der Nachspielzeit setzte dann Kapitän Halil Demir, den Schlusspunkt zum 4:1 – nach einem Eckball stieg wieder mal unsere „Zangerl-Air“ auf. Den Kopfball konnte der Tarrenz Schlussmann noch parieren, den Abstauber aber nicht mehr!

Kompliment an meine junge Mannschaft wieder, was wir zurzeit, Woche für Woche leisten, herausragend! Riesenlob an alle!

Jeder einzelne Spieler leistet seinen Beitrag, dass wir momentan an der Tabellenspitze stehen! Wir werden uns nun auf die schwere Aufgabe am kommenden Samstag, dem 9. September 2023, beim Aufsteiger SPG Mieminger Plateau vorbereiten und hoffen, auch dort Punkte zu entführen!“

