Reichenau II verteidigt mit Remis gegen Axams/Grinzens knapp Tabellenführung!

Details Montag, 18. September 2023 13:11

Nach der sechsten Runde der Gebietsliga West wurde es an der Tabellenspitze wesentlich enger. SVG Reichenau II holt gegen die SPG Axams/Grinzens „nur“ ein 1:1 und die Verfolger machen Boden gut. Vils ist nach einem 2:0 in Sölden nun punktgleich mit dem Tabellenführer und nach Verlustpunkten sogar die Nummer eins. Seefeld macht mit dem 6:3 gegen Tarrenz viel Boden gut. Lediglich Pitztal und Mieminger Plateau können nicht näher an den Tabellenführer herankommen. Im Spitzenspiel der Runde gibt es ein 1:1. Reichenau II und Vils haben nun zwei Punkte Vorsprung auf Pitztal, Mieminger und Seefeld. Einen weiteren Punkt zurück Inzing (8:4 in Paznaun) und Oberhofen Pfaffenhofen (5:2 gegen Rinn/Tulfes). Die Top-7 trennen drei Punkte, Vils und Mieminger allerdings mit einem Spiel weniger.

Coach von Reichenau II: „Das 1:1 gegen Axams/Grinzens hat schon etwas geschmerzt!“

Gernot Buratti, Trainer SVG Reichenau II: „Das 1:1 gegen die SPG Axams/Grinzens hat uns alle ehrlich gesagt schon etwas geschmerzt, denn über die neunzig Minuten war meine junge Truppe sicherlich das bessere Team. Nur haben wir es verabsäumt, nach dem 1:0 das 2:0 nachzulegen, denn wir hatten zwei bis drei hundertprozentige Möglichkeiten.

Nach einer schönen Flanke von Kristian Primorac köpfte Jeremy Kagoro zum 1:0 in der 12. Minute ein. Dann hatten Flo Konrad und Jakob Singer in einer Doppelchance das 2:0 am Fuß, jedoch parierte einmal der Keeper und die Querlatte verhinderte dann den Treffer. Weitere gute Chancen blieben ebenso ungenutzt und dann erzielte die SPG aus einem Halbfeldfreistoß, wobei meine Abwehr nicht gut aussah, durch Manuel Perr in der 23. Minute den Ausgleich.

In Hälfte zwei hatten wir auch wieder ein paar gute Chancen, aber am Ende nach neunzig Minuten stand das 1:1 auf der Anzeigetafel. Die Jungs haben sich wieder sehr gut präsentiert und zumindest den Platz an der Sonne in der Tabelle verteidigt.

Lob an mein junges Team trotzdem, die die Niederlage in Obsteig gut wegstecken konnte und wieder voll fokussiert am Platz stand.

Nun heißt es diese Woche hart am Torabschluss arbeiten, um am Freitag, dem 22.9.23 in Fritzens wieder voll anzuschreiben, um die drei Punkte aus Fritzens zu entführen!“

